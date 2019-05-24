С Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении

Евровидение 2019 не прошло без неприятностей для Андрея Данилко, который выступал на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки с песней прошлогодней победительницы Нетты Барзилай под названием "Toy". Андрей Данилко в интервью Фактам рассказал о казусе на конкурсе.

Дело в том, что зрители были настолько в восторге от выступления Сердючки, что не заметили, что артист во время выступления протанцевал на цыпочках. А случилось это потому, что на генеральной репетиции сломались "знаменитые стукалки" Верки Сердючки.

"Я был в шоке и не знал, как мне появиться на сцене", - заявил Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении 2019 (видео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

За несколько часов до его выступления обувь починили, но все равно выходя на сцену, артист старался не опираться на каблук и поэтому весь номер протанцевал на цыпочках.

Напомним, что на Евровидении 2019 произошел скандал. Победу Дункана Лоуренса, который представлял Нидерланды, хотели аннулировать из-за того, что его песня "Arcade" нарушила правила конкурса. Но продюсер певца оправдался за ошибку.

Мы также писали о том, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент. Во время исполнения песни на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля..