Як з Європи відправити посилку в Україну: список поштових сервісів

Фото: Як відправити посилку в Україну з Європи (unsplash.com)

Багато українців хочуть відправити посилки додому, але досі не знають, як це зробити. Для цього існують іноземні сервіси доставки.

В матеріалі Styler читайте про доступні сервіси у країнах ЄС.