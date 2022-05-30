Як з Європи відправити посилку в Україну: список поштових сервісів
Багато українців хочуть відправити посилки додому, але досі не знають, як це зробити. Для цього існують іноземні сервіси доставки.
В матеріалі Styler читайте про доступні сервіси у країнах ЄС.
Поштові сервіси у Польщі, Румунії, Угорщині, Німеччині, Чехії і Молдові
Польща
Poczta Polska - державний поштовий сервіс.
Meest - міжнародний сервіс доставки (посилки, грошові перекази тощо).
InPost - одна з найпоширеніших мереж поштоматів та недержавних поштових відділень у Польщі.
Німеччина
Найбільший поштовий сервіс країни – державна Deutsche Post.
Також можна скористатися послугами німецької "доньки" Meest - вже згаданого вище сервісу.
Молдова
Нова пошта присутня у таких містах Молдови: Кишинів, Бєльці, Оргєєв, Каушани, Комрат, Кагул, Фалешти, Флорешти та Єдинці. Перелік відділень
Пошта Молдови - державний поштовий сервіс з послугою міжнародних та локальних різноманітних відправлень.
Угорщина
Magyar Posta - державний поштовий сервіс, для українців посилки на батьківщину є безкоштовними.
Румунія
Poşta Română - національний поштовий сервіс. Співпрацюють з Укрпоштою за схемою до кордону.
Чехія
Česká pošta - національний оператор поштових відправлень країни з 1 березня оголосив про безкоштовну доставку посилок до України від українських біженців.
Як ми раніше писали, що Нова пошта змінила тарифи на доставку посилок.
Як ми раніше писали, Київстар скасував для українців роумінгові тарифи в 16 країнах.