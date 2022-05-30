Как из Европы отправить посылку в Украину: список почтовых сервисов

Фото: как отправить посылку в Украину из Европы (unsplash.com)

Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.

В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.