Как из Европы отправить посылку в Украину: список почтовых сервисов
Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.
В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.
Почтовые сервисы в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, Чехии и Молдове
Польша
Poczta Polska - государственный почтовый сервис.
Meest - международный сервис доставки (посылки, денежные переводы и тому подобное).
InPost - одна из самых распространенных сетей почтоматов и негосударственных почтовых отделений в Польше.
Германия
Крупнейший почтовый сервис страны - государственная Deutsche Post.
Также можно воспользоваться услугами немецкой "дочки" Meest - уже упомянутого выше сервиса.
Молдавия
Новая почта присутствует в таких городах Молдовы: Кишинев, Бельцы, Оргеев, Каушаны, Комрат, Кагул, Фалешты, Флорешты и Единцы. Перечень отделений
Почта Молдовы - государственный почтовый сервис с услугой международных и локальных разнообразных отправлений.
Венгрия
Magyar Posta - государственный почтовый сервис, для украинцев посылки на родину являются бесплатными.
Румыния
Poşta Română - национальный почтовый сервис. Сотрудничают с Укрпочтой по схеме до границы.
Чехия
Česká pošta - национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной доставке посылок в Украину от украинских беженцев.
Как мы ранее писали, Новая почта изменила тарифы на доставку посылок.
Как мы ранее писали, Киевстар отменил для украинцев роуминговые тарифы в 16 странах.