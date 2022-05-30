ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как из Европы отправить посылку в Украину: список почтовых сервисов

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 09:18
Как из Европы отправить посылку в Украину: список почтовых сервисов Фото: как отправить посылку в Украину из Европы (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы хотят отправить посылки домой, но до сих пор не знают, как это сделать. Для этого существуют иностранные сервисы доставки.

В материале Styler читайте о доступных сервисах в странах ЕС.

Почтовые сервисы в Польше, Румынии, Венгрии, Германии, Чехии и Молдове

Польша
Poczta Polska - государственный почтовый сервис.
Meest - международный сервис доставки (посылки, денежные переводы и тому подобное).
InPost - одна из самых распространенных сетей почтоматов и негосударственных почтовых отделений в Польше.

Германия

Крупнейший почтовый сервис страны - государственная Deutsche Post.
Также можно воспользоваться услугами немецкой "дочки" Meest - уже упомянутого выше сервиса.

Молдавия

Новая почта присутствует в таких городах Молдовы: Кишинев, Бельцы, Оргеев, Каушаны, Комрат, Кагул, Фалешты, Флорешты и Единцы. Перечень отделений

Почта Молдовы - государственный почтовый сервис с услугой международных и локальных разнообразных отправлений.

Венгрия

Magyar Posta - государственный почтовый сервис, для украинцев посылки на родину являются бесплатными.

Румыния

Poşta Română - национальный почтовый сервис. Сотрудничают с Укрпочтой по схеме до границы.

Чехия

Česká pošta - национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной доставке посылок в Украину от украинских беженцев.

Как мы ранее писали, Новая почта изменила тарифы на доставку посылок.

Как мы ранее писали, Киевстар отменил для украинцев роуминговые тарифы в 16 странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
почта
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество