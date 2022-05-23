ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київстар скасував для українців роумінгові тарифи у 16 країнах: як підключити

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 16:18
Київстар скасував для українців роумінгові тарифи у 16 країнах: як підключити Київстар розширив надання внутрішніх тарифів у роумінгу (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Мобільний оператор Київстар заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми "домашніми" тарифами у 16 країнах.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

У яких країнах діє

Загалом у список входить 16 країн, де абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за тарифами, як в Україні. Серед них: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія, Франція, Іспанія, Австрія, Болгарія, Нідерланди, Латвія та Естонія.

Київстар також збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови.

У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не лише в тарифах "Твій" та "Все разом", а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Які умови діятимуть за кордоном

Передплата: абонент зможе користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у тариф. Також надаватиметься безліміт на вхідні дзвінки

"Наприклад, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 тижні. За стандартними умовами вам надаються 5 ГБ, 100 хв на інші мобільні по Україні та ще в 10 країн і безліміт на Київстар", - йдеться у повідомленні.

За тимчасовими умовами роумінгу абонент зможе використовувати свій пакет послуг на інтернет у роумінгу, хвилини на українські номери та по країні перебування, а також безліміт на всі вхідні та на Київстар.

Вихідні SMS та дзвінки в інші країни - за стандартною вартістю в роумінгу

Як підключити

У компанії повідомляють, що роумінг як вдома починає діяти автоматично.

Також важливо, якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або відключіть його.

Скільки це коштує

Ця послуга безкоштовна.

Раніше ми повідомляли, як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету.

Також ми писали, який тариф Київстар, Vodafone і lifecell обрати, коли немає грошей.

Окрім того, читайте, що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність