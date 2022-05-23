Київстар скасував для українців роумінгові тарифи у 16 країнах: як підключити

Мобільний оператор Київстар заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми "домашніми" тарифами у 16 країнах.

Про це йдеться у повідомленні компанії .

У яких країнах діє

Загалом у список входить 16 країн, де абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за тарифами, як в Україні. Серед них: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія, Франція, Іспанія, Австрія, Болгарія, Нідерланди, Латвія та Естонія.

Київстар також збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови.

У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не лише в тарифах "Твій" та "Все разом", а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Які умови діятимуть за кордоном

Передплата: абонент зможе користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у тариф. Також надаватиметься безліміт на вхідні дзвінки

"Наприклад, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 тижні. За стандартними умовами вам надаються 5 ГБ, 100 хв на інші мобільні по Україні та ще в 10 країн і безліміт на Київстар", - йдеться у повідомленні.

За тимчасовими умовами роумінгу абонент зможе використовувати свій пакет послуг на інтернет у роумінгу, хвилини на українські номери та по країні перебування, а також безліміт на всі вхідні та на Київстар.

Вихідні SMS та дзвінки в інші країни - за стандартною вартістю в роумінгу

Як підключити

У компанії повідомляють, що роумінг як вдома починає діяти автоматично.

Також важливо, якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або відключіть його.

Скільки це коштує

Ця послуга безкоштовна.