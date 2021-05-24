В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв на дорогах

З 1 червня в Україні почнуть діяти щорічні сезонні правила для великогабаритного транспорту. Основні заборони для великовантажних авто торкнуться денного часу і спекотної погоди.

Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.

Сезонні обмеження руху діють щорічно в денний час, і вони спрямовані на те, щоб зберегти автомобільні дороги загального використання.

На автотрасах загального користування державного значення встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Кого торкнуться заборони

Транспортні засоби з фактичною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Для кого будуть обмеження

Вантажні автомобілі, які здійснюють перевезення небезпечних, тих, що швидко псуються, вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Коли почнуть працювати обмеження

З 1 червня в денний час буде обмежуватися денне пересування при підвищенні температури повітря вище +28 градусів.

Що робити водіям

Перечекати жаркий період можна буде на спеціальних майданчиках для тимчасових стоянок транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Місце відстою можна також відшукати за вказівниками або за допомогою карта.

Також можна скористатися спеціальним TIR-паркінгом, які можна подивитися на карта.

Хто контролює обмеження

Згідно із законодавством, дотримання правил водіями вантажних засобів, а також перевірку вагових параметрів, контролюють територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної поліції України.