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Під Києвом патрульні вилучили "евробляху" і вимагали хабар

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 13:06
Під Києвом патрульні вилучили "евробляху" і вимагали хабар
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Щодо даних поліцейських готуються документи про звільнення

Національна поліція Київської області розпочала службове розслідування щодо факту вимагання хабара співробітниками Обухівського відділу поліції за повернення вилученого автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции Київської області.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після публікації в мережі Інтернет відео, на якому працівники Обухівського відділу поліції вимагали хабар у розмірі 10 тисяч гривень від громадянина за повернення раніше вилученого автомобіля на "евробляхах".

"Встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції під час несення служби в місті Українка вночі зупинив автомобіль "БМВ" з номерами іноземної реєстрації. Надалі, мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено в країні, поліцейські вилучили авто і помістили його на територію поліцейської станції. Однак, жодного процесуального документи про вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 тисяч гривень за повернення автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що на час розслідування поліцейські відсторонені від виконання обов'язків, а також готуються документи про їх звільнення. В подальшому матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області за вимагання хабара 50 тис. гривень. За гроші правоохоронець обіцяв не притягати громадянина до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Також РБК-Україна писало, що ДБР затримало в Києві старшого слідчого Деснянського управління поліції за отримання хабара. Правоохоронець отримав 30 тисяч гривень за закриття справи про шахрайство.

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