Нацотбор на Евровидение-2025: кому букмекеры пророчат победу

В субботу, 8 февраля, определится представитель Украины на Евровидении 2025, которое состоится в швейцарском Базеле. Тем временем букмекеры уже сделали свои прогнозы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Favbet .

Согласно прогнозам, фаворитом Нацотбора сейчас является группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Они выйдут на сцену под девятым номером, а коэффициент на их победу составляет 1,90.

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора (скриншот)

На второй позиции в прогнозах букмекеров оказалась Мария Кондратенко с композицией No Time To Cry.

Ее шанс на победу оценивают с коэффициентом 2,30, а на сцену она выйдет под пятым номером.

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора (скриншот)

Третье место в рейтинге занимает Fiinka, которая выступит седьмой с песней "Культура".

Ее коэффициент на победу сейчас составляет 6,00.

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора (скриншот)

Полный порядок выступлений финалистов Нацотбора-2025:

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - my sea Future Culture - Waste My Time Маша Кондратенко - No Time to Cry KHAYAT - HONOR FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - STAY TRUE Ziferblat - Bird of Pray ДК Енергетик - "Сіль"

Победитель Национального отбора, финал которого состоится в субботу, 8 февраля, в 18:00, представит Украину на Евровидении-2025.

В этом году конкурс будет проходить в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая на арене St. Jakobshalle, поскольку в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code".

В Евровидении-2025 примут участие 38 стран. Из них 32 исполнителя будут соревноваться в полуфиналах, где Украина выступит в первой половине первого полуфинала. В финал пройдут 20 лучших полуфиналистов, а также страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и нынешний хозяин конкурса - Швейцария.