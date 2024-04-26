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Евровидение 2024: прогноз букмекеров о победителе конкурса

Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Страны-участницы Евровидения 2024 уже решили, какая песня достойна представлять их на песенном конкурсе, поэтому букмекеры уже начали выбирать потенциальных победителей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт EurovisionWorld рассказывает, кто по прогнозам в этом году станет фаворитом, и каковы шансы у Украины.

Кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2024 

У швейцарского артиста Nemo с его композицией "The Code" больше вероятности на победу. Его шансы оцениваются примерно в 25%.

 

На втором месте находится Baby Lasagna из Хорватии с композицией "Rim Tim Tagi Dim". Букмекеры оценивают его шансы на победу примерно в 17%.

 

На третьем месте идет нидерландский артист Joost Klein с треком Europapa, вероятность его победы составляет 15%.

 

На четвертой позиции по рейтингу букмекеров - представительница Италии Angelina Mango с песней "La noia". Ее шансы на победу оцениваются в 11%.

 

Пока вероятность победы украинских участниц оценивается примерно в 7%. Alyona Alyona и Jerry Heil выступят с композицией "Teresa & Maria", которая передает идею о силе и единстве украинских женщин в период войны, а также о вызовах, которые они одолевают.

 

Как сейчас выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Напомним, в этом году Евровидение 2024 состоится в Мальме, Швеция. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

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ЕвровидениеAlyona AlyonaJerry Heilбукмекер