Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу

Кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024

У швейцарського артиста Nemo з його композицією "The Code" найбільше ймовірності на перемогу. Його шанси оцінюються приблизно у 25%.

На другому місці перебуває Baby Lasagna з Хорватії з композицією "Rim Tim Tagi Dim". Букмекери оцінюють його шанси на перемогу приблизно в 17%.

На третьому місці йде нідерландський артист Joost Klein із треком "Europapa", ймовірність його перемоги становить 15%

На четвертій позиції за рейтингом букмекерів представниця Італії Angelina Mango з піснею "La noia". Її шанси на перемогу оцінюються в 11%.

Наразі ймовірність перемоги українських учасниць оцінюється приблизно в 7%. Alyona Alyona і Jerry Heil виступлять із композицією "Teresa & Maria", яка передає ідею про силу і єдність українських жінок у період війни, а також про виклики, які вони долають.

Як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Нагадаємо, цьогоріч Євробачення 2024 відбудеться в Мальме, Швеція. Україна виступить у першому півфіналі під п'ятим порядковим номером.