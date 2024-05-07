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Евровидение 2024: какое место пророчат Украине перед полуфиналом

Вторник 07 мая 2024 16:52
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Евровидение 2024: какое место пророчат Украине перед полуфиналом Какие шансы у Украины на победу в Евровидении 2024 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 7 мая, начинается международный конкурс Евровидение 2024, на котором будут соревноваться в вокальном искусстве артисты из разных стран. Представители Украины Jerry Heil и alyona alyona должны выступить в первом полуфинале и у них есть шансы попасть в финал конкурса.

Какое место пророчат букмекеры украинским исполнительницам перед первым полуфиналом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на eurovisionworld.

Первая пятерка по прогнозам букмекеров

Первое место букмекеры прогнозируют исполнителям из Хорватии - Baby Lasagna. Шансы на победу уже выросли до 32%.

На втором месте - Швейцария - Nemo с шансами на победу в 16%.

Третье место прочат Италии - Angela Mang o с 11%

Четвертое - за Украиной, которую представляют alyona alyona и Jerry Heil - всего 8%.

На пятое место букмекеры поставили представителей Ирландии - Bamby Thug, у которых всего 6%.

Как выглядит первая десятка Евровидение 2024

Евровидение 2024: какое место пророчат Украине перед полуфиналом

Как изменялись шансы Украины на победу

Следует отметить, что ранее букмекеры прогнозировали Украине только пятое место, но после начала репетиций мнения изменились.

В какой-то момент украинские исполнительницы вырвались на третье место, но сейчас снова оказались на четвертом.

А вот представители Нидерландов из первой пятерки совсем выбыли.

Раньше мы рассказывали о том, где и когда смотреть выступление Украины на Евровидении и как голосовать в первом полуфинале.

А еще мы писали, что alyona alyona во время репетиции упала со сцены и травмировалась.

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