Євробачення 2024: яке місце пророкують Україні перед півфіналом

Сьогодні, 7 травня, розпочинається міжнародний конкурс Євробачення 2024 , на якому будуть змагатися у вокальному мистецтві артисти з різних країн. Представники України Jerry Heil та alyona alyona мають виступити у першому півфіналі й у них є всі шанси попасти у фінал конкурсу.

Яке місце пророкують букмекери українським виконавицям перед першим півфіналом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на eurovisionworld.

Перша п'ятірка за прогнозами букмекерів

Перше місце букмекери прогнозують виконавцям з Хорватії - Baby Lasagna. Шанси на перемогу вже виросли до 32%.

На другому місці - Швейцарія - Nemo з шансами на перемогу в 16%.

Третє місце пророкують Італії - Angela Mango з 11%

Четверте - за Україною, яку представляють alyona alyona та Jerry Heil - всього 8%.

На п'яте місце букмекери поставили представників Ірландії - Bamby Thug, які мають 6%.

Як виглядає перша десятка Євробачення 2024

Як змінювалися шанси України на перемогу

Варто зазначити, що раніше букмекери прогнозували Україні тільки п'яте місце, але після початку репетицій думки змінилися.

В певний момент українські виконавиці вирвалися на третє місце, але зараз знову опинилися на четвертому.

А от представники Нідерландів з першої п'ятірки зовсім вибули.