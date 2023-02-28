"Никому не могла рассказать": Юлия Санина рассказала, как стала ведущей Евровидения 2023

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина стала одной из четырех ведущих на Евровидении 2023 года . Певица рассказала о деталях отбора.

Об этом рассказала в эфире Завтрака с 1+1.

Как проходил кастинг

Артистка призналась, что это был длительный процесс. Сначала ее ждал онлайн кастинг. После этого этапа она улетела в Лондон. Там ее ждал уже второй телевизионный кастинг, который она успешно прошла.

После этого ей сообщили, что она стала ведущей.

"Это были действительно долгие месяцы кастингов. Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить", - сказала Санина.

Интересно, что другие украинские звезды тоже проходили кастинг, но ведущей стала Юлия.

"Реакция была - немая. Это радость, но и огромная ответственность", - рассказала о своих эмоциях артистка.

По словам Юлии, британцы очень ответственно подошли к подготовке конкурса. Они активно сотрудничают с украинцами, чтобы Евровидение 2023 было действительно от имени Украины.

"Британцы очень стараются. Они действительно общаются, консультируются с нами, чтобы максимально показать Украину, продемонстрировать нашу культуру, чтобы это было украинское Евровидение вместе с британцами", - подчеркнула певица.

Когда состоится Евровидение 2023

Песенный конкурс пройдет 9, 11 и 13 мая в Великобритании (Ливерпуль).

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако из-за российской агрессии проводить конкурс в Украине стало невозможным.

В этом году Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".