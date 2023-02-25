Украинцам выделят билеты на Евровидение 2023 года: кто их получит
Правительство Великобритании решило выделить 3 тысячи билетов на Евровидение 2023 для украинских беженцев, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом говорится на сайте Евровидения.
Как получить билеты
Организаторы шоу решили предоставить 3 тысячи билетов украинцам, сбежавшим от войны в Великобританию. Билеты для перемещенных украинцев будет предоставлять Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании
Отмечается, что процесс подачи заявок на билеты украинцам и начало продаж будет сообщено впоследствии.
Правительство страны также объявило о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов для организации Евровидения, чтобы "мероприятие действительно продемонстрировало украинскую культуру" в годовщину вторжения России в страну.
"Как всегда - мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - заявила министр культуры Люси Фрейзер.
Также посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что выделение билетов беженцам позволит украинцам насладиться этим событием и прославить культуру и музыку страны.
К тому же, мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. В частности, программа конкурса будет представлять современную Украину.
Когда состоится Евровидение 2023
Евровидение-2023 пройдет 9, 11 и 13 мая в Великобритании (Ливерпуль). Арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей шоу.
В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако из-за российской агрессии, проводить конкурс в Украине стало невозможным.
В этом году на 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".
Недавно мы сообщали, что фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей Евровидения 2023 года.
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