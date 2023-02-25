Украинцам выделят билеты на Евровидение 2023 года: кто их получит

Правительство Великобритании решило выделить 3 тысячи билетов на Евровидение 2023 для украинских беженцев, которые в результате войны были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом говорится на сайте Евровидения .

Как получить билеты

Организаторы шоу решили предоставить 3 тысячи билетов украинцам, сбежавшим от войны в Великобританию. Билеты для перемещенных украинцев будет предоставлять Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании

Отмечается, что процесс подачи заявок на билеты украинцам и начало продаж будет сообщено впоследствии.

Правительство страны также объявило о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов для организации Евровидения, чтобы "мероприятие действительно продемонстрировало украинскую культуру" в годовщину вторжения России в страну.

"Как всегда - мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", - заявила министр культуры Люси Фрейзер.

Также посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что выделение билетов беженцам позволит украинцам насладиться этим событием и прославить культуру и музыку страны.

К тому же, мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что Украина будет "в центре" всех их планов Евровидения. В частности, программа конкурса будет представлять современную Украину.

Когда состоится Евровидение 2023

Евровидение-2023 пройдет 9, 11 и 13 мая в Великобритании (Ливерпуль). Арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей шоу.

В прошлом году конкурс выиграла группа Kalush. Однако из-за российской агрессии, проводить конкурс в Украине стало невозможным.

В этом году на 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".