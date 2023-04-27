Появился новый прогноз относительно места Украины на Евровидении 2023

Украина до сих пор не упускает шансов победить на конкурсе Евровидения 2023, которое стартует в Ливерпуле уже в середине мая. Хотя позиция группы TVORCHI немного пошатнулась.

Об этом свидетельствуют данные букмекерских прогнозов, опубликованных на сайте песенного мероприятия 27 апреля.

Какое место займет Украина на Евровидении 2023

Сейчас Украина находится на третьем месте в рейтинге, уступая Финляндии и Швеции, даже несмотря на "плагиатный скандал", который разгорелся вокруг певицы Loreen.

Букмекеры сегодня дают шведам 45% на победу, финнам - 16%, а украинцам - только 7%.

Четвертой в рейтинге идет Франция, которую будет представлять певица Ла Сарра, а закрывает топ-5 представительница Испании Бланка Палома.

Отметим, что TVORCHI держались на первом месте очень долго - до и после победы группы в финале Национального отбора.

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Добавим, что в открытом на сайте Евровидении опросе поклонники конкурса отдают третье место Израилю. Украина в этом топе занимает 13 место.

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Претенденты на победу в Евровидении 2023

Loreen - "Tattoo"

Käärijä - "Cha Cha Cha"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

La Zarra - "Évidemment"

Blanca Paloma - "Eaea"

Когда состоится Евровидение 2023

Евровидение 2023 пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может вместить 11 тысяч зрителей шоу.

Первый полуфинал состоятся 9 мая, второй - 11 мая. Финал состоится 13 мая (Украина, одержавшая победу на Евровидении 2022 года в Турине и страны "Большой пятерки" автоматически квалифицируются в финал).

В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от своего представительства по финансовым причинам.

В этом году Евровидение пройдет под лозунгом "Объединенные в музыке".