Эволюция стиля Ирины Билык. Как менялась с годами поп-икона украинской сцены (фото)

Ирина Билык еще с начала своей карьеры отличалась смелым стилем - и в макияже, и в одежде. В 90-х певица любила эпатировать публику яркими образами, которые соответствовали модным тенденциям того времени.

В одном из самых ярких периодов - в 1997 году - Ирина носила огненно-рыжие волосы и демонстрировала стройную фигуру в откровенных мини-платьях. Ирина Билык в 90-х (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Впоследствии она признавалась: именно рыжий был ее любимым цветом, потому что "с ним легче жить" Ирина Билык на концерте в 1997 году (скриншот)

Эксперименты с волосами

После периода яркого рыжего Ирина попробовала новый образ - стала эффектной блондинкой.

Ирина Билык часто экспериментировала с образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В разные годы артистка появлялась на публике также с афрокучерями. Ирина Билык часто экспериментировала с образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Однако рано или поздно она всегда возвращалась к блонду - цвету, который лучше всего подчеркивает ее черты лица и добавляет свежести образу.

В 2018 году знаменитость кардинально изменила прическу: обрезала длинные волосы и снова вернулась к рыжему.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Но, как и всегда, в итоге снова выбрала светлые оттенки - тот вариант, который смотрится на ней наиболее естественно.

Макияж и наряды

Ирина всегда предпочитала выразительный макияж - с акцентом на глаза или губы, часто с яркими тенями и насыщенными помадами. Наряды артистки также всегда имели характер - смелые, откровенные, иногда даже провокационные.

Ирина Билык часто экспериментировала с образами (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Косметология и пластика

Ирина никогда не скрывала, что обращалась к косметологам и хирургам. Еще в начале своей карьеры она решилась на пластическую операцию. А в интервью Маше Ефросининой в 2022 году артистка впервые подробно рассказала, что именно она изменила в своей внешности.

В частности, Билык сделала операцию на глазах, чтобы немного приподнять внешние углы.

""У меня все время были "молящие" глаза, как будто я плачу. Это у меня от папы. Однажды я выступала во Дворце "Украина", был концерт. И там я встретилась с Леонидом Кучмой. После концерта он зашел к артистам, чтобы поздороваться. Подходит ко мне и говорит: Ирина, почему у вас такие грустные глаза? Тогда я подумала: ну, все, Ируся, надо что-то делать с глазами, если даже президент заметил. А песни у меня тоже грустные. Поэтому я пришла (к врачам - ред.) и говорю: я хочу быть красивой", - делилась Билык. Ирина Билык до и после пластики (фото: facebook.com/TerytoriaA)

Также она подкорректировала форму носа, которая, по ее словам, отражала ее грузинские корни.

Однако результат хирургического вмешательства не полностью ее удовлетворил: со временем певица признала, что вместо простой коррекции горбинки лучше было бы удалить ее полностью.

"Я думаю, если я секс-символ, то попросила и нос немного убрать. Но кое-что оставила грузинского. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую женщину. Но сейчас думаю, что сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать ровный" ,- добавила артистка. Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)