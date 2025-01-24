Ирину Билык заподозрили в романе с экс-мужем Ани Лорак

Подробнее об этом узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

На просторах интернета начало распространяться видео из одного из самых дорогих отелей Киева, в котором проходило мероприятие Мурата Налчаджиоглу.

Развлекала публику Ирина Билык. В ролике, который попал в сеть, певица исполняет на сцене песню "А я плыву в лодке", а рядом с ней танцует экс-муж запроданки Лорак.

Во время выступления Ирина и Мурат откровенно флиртуют, держатся за руки и даже обнимаются, чем вызвали оживленное обсуждение среди поклонников.

@shockcontent.ua Ирина Билык и Мурат (бывший Лорак) кажется закрутили роман оригинальный звук - shockcontent.ua

По информации блогера-сплетника Богдана Беспалова, бизнесмен после ивента дарил цветы артистке и целовал ее.

Все это происходило, как сообщил ему кто-то из персонала отеля, на парковке.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса предположил, что именно из-за Билык было организовано мероприятие.

"Зачем ему роман с Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект и аудитрия большой звезды прекрасно вписывается, как потенциальный электорат. Настолько подхалимничает, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее - весь коридор был в портретах Билык", - предположил Беспалов.

#мурат #анилорак оригинальный звук - shockcontent.ua @shockcontent.ua На грандиозном ивенте, который организовал бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (бывший муж Лорак) для Ирины Билык в самом дорогом киевском отеле Реджент Хил - певица так заигрывала с новым ухажером, что аж забыла слова своей песни #иринабилык

Что известно о Мурате Налчаджиоглу

Налчаджиоглу получил известность после женитьбы на певице Ани Лорак (Каролине Куек), которая родом из Украины, но проживает в РФ и известна своей пророссийской позицией. Их брак длился 10 лет и официально завершился в 2019 году.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Налчаджиоглу остался в Киеве. Он публично осудил агрессию РФ и заявлял о своей поддержке ВСУ, в частности, помогая украинской армии.

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

В марте 2024 года Мурат развелся со своей второй женой, украинской визажисткой Лилией Реус. В том же году летом он завершил отношения с блогером Анастасией Foxy. Сейчас бизнесмен не раскрывает деталей своей личной жизни.