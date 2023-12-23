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Евгений Клопотенко ответил, сколько стоят его услуги повара дома у заказчика

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный ресторатор Евгений Клопотенко рассекретил, какой гонорар он просит за его услуги повара дома у заказчика. Сумма немаленькая!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звездного кулинара для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Подробности

Для того, чтобы ресторатор на вашей кухне приготовил свои фирменные блюда, придется "влететь в копеечку". Речь идет о 250 тысячах гривен.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

"Мы поставили с компанией цену 250 тысяч гривен. Поэтому заказывают нечасто. Меня два раза заказывали, но это конфиденциальная информация. Это были вот именно люди, которые не очень меня знали, они сказали, что я обслуживающий персонал", - поделился шеф. -повар.

"Но к ним приходили друзья из-за границы и говорили, что хотят заказать этого шефа. А они даже не знали, кто я, потому что я для них слишком низкий уровень", - добавил он.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

По словам Евгения, если бы не война, цена на такую услугу значительно бы отличалась.

"Я ставлю высокую цену из-за того, чтобы меньше ездить и меньше делать. Если я поставлю ценник 10 тысяч гривен, то я только это и буду делать. У меня не будет времени на другие дела. Если бы не было войны, я бы поставил 15 тысяч долларов. Я поставил дорого - если ты реально видишь в этом ценность. Если ты хочешь поесть вкусно - позови другого крутого повара за 50 тысяч гривен", - подчеркнул Клопотенко.

 

Напомним, ранее кулинар честно сказал, боится ли он получить повестку. Как оказалось, раньше у него была бронь.

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