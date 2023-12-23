"Почти теряла сознание". Украинская актриса вспомнила, как бежала из России

Украинская актриса Любава Грешнова вспомнила, как в начале полномасштабного вторжения РФ бежала из Москвы вместе с мужем, актером Михаилом Пшеничным, и сыном.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды OBOZ.UA.

Как Любава Грешнова бежала из Москвы

Артистка рассказала, что в первые дни войны почти все направления закрылись, самолеты курсировали только в Турцию и Египет, и билеты стоили фантастические деньги.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Было очень страшно... Мы сначала приобрели билеты, где нужно было проходить пешеходную границу через Литву, но я в последний момент испугалась, потому что там, как рассказывали, устраивали очень долгие проверки и допросы. Я знаю точно, не смогла бы соврать, что еду просто путешествовать", - поделилась знаменитость.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"Знаете, я иногда думаю: как там вообще могли наши остаться? Человеку с украинским паспортом там очень непросто. Мы взяли билеты в Египет. По дороге в аэропорт нас остановила патрульная машина, хотели забрать в отделение, когда увидели украинские паспорта, но отпустили" , - добавила она.

По словам Любавы, в аэропорту она от страха чуть не потеряла сознание, но вылететь все-таки удалось.

Шесть дней семья находилась в Египте, потому что не было билетов в Варшаву.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

"И это был такой диссонанс - сидела у моря и смотрела все подряд новости из Украины: все разбито, летят ракеты. Как очень плохое кино... Мы имели связь с родителями, они держались. Остались в то время в подвале нашего дома одни", - вспомнила актриса.

"Они могли прятаться только там, потому что иначе было не выжить. На Салтовке нет ни одного неповрежденного дома. Каждый дом - попадание, прилет, дыры. Российские войска зашли в Харьков именно через Салтовку, а наши их оттуда выбивали. На перекрестке, где шли ожесточенные бои, находится наш дом", - подытожила она.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Отметим, Любава Грешнова снималась во многих популярных сериалах и фильмах.

Среди ее главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Ее муж - актер Михаил Пшеничный, с которым звезда познакомилась на съемках фильма "Невеста моего друга".

В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Михаил Пшеничный с сыном (фото: instagram.com/lubavagreshnova)