Эвакуированные с Бали украинцы сбежали из киевского отеля: что известно

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Несколько человек самовольно покинули отель "Козацький", где находились на обсервации

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а 28 марта закрыли границу, однако самолеты с эвакуированными гражданами продолжают прибывать из других стран. Власти приняли решение об обсервации в обязательном порядке многих тысяч соотечественников после возвращения из-за границы, а больных COVID-19 намерены содержать в гостиницах.

На днях под Киевом в "Борисполе" прибыли рейсы с украинцами, которых забрали с Бали. После этого соотечественников направили на обсервацию в столичные отели "Казацкий" и "Пуща Конгресс", но часть граждан отказывались покидать самолеты, устроили бунты из-за условий в гостиницах и цен на еду, и некоторые объявили голодовку.

В центре Киеве полиция усилила охрану отеля "Козацький", куда разместили около 100 вернувшихся украинцев, чтобы никто из эвакуированных не смог сбежать.

Впрочем, несколько человек таки смогли "вырваться" из гостиницы, а сколько именно - в настоящее время неизвестно. Об этом передают "Украинские Новости".

После инцидента правоохранители вместе с пограничники принялись уточнять списки, чтоб точно определить количество сбежавших.

Ранее в управлении коммуникации Национальной полиции Украины рассказали, что поздно вечером из отеля "Козацький" был госпитализирован мужчина 1990 года рождения, который вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи был помещен на обсервацию - у жителя Киевской области ухудшилось самочуствие и поднялась температура. На место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира - в больнице ему сделали тест для определения заболевания коронавирус, и в случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал мужчина.

Также сегодня стало известно, что место обсервация в отеле "Пуща Конгресс" также покинули ранее эвакуированные из Катара украинцы.

Правоохранители намерены привлечь сбежавших из обсервация к административной ответственности.

Напомним, ранее мы рассказывали в каких условиях живут эвакуированные с Бали украинцы.