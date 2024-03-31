Ева Лонгория показала откровенный образ (фото)

Ева Лонгория любит одевать такие вещи, от которых трудно оторвать взгляд, и ее платье с Каннского фестиваля - не исключение.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль певицы.

Ева Лонгория показала откровенный образ

Ева - известная зарубежная актриса, которая стала самой модной еще во времена "Отчаянных домохозяек", поскольку именно в этой картине она любила демонстрировать стильные образы.

Иногда ее луки бывают достаточно откровенными и оригинальными, как, например, то платье, которую показала Ева.

Лонгория решила вспомнить, как когда-то вышла в свет в интереснейшем платье бежевого цвета, которое полностью обнажает спину актрисы и демонстрирует ее замечательную фигуру.

Платье имеет не только бежевый цвет, но и мерцание, которое делает его интересным и необычным. А это выделяет женщину среди других.

Ева Лонгория в интересном платье (фото: instagram.com/evalongoria)

Как напомнила сама Ева, это платье стоило 40 долларов, и это доказывает, что не одежда украшает женщину, а женщину одежду.

Это платье с ее первого фестиваля в Каннах, и почему именно сейчас Лонгория решила его показать миру, знает только она сама. Но стоит сказать, что и тогда, и сейчас, актриса имеет потрясающий внешний вид и фигуру.

Конечно, она изменилась и стала старше, но в данном случае возраст - украшение для женщины, ведь она расцвела и стала более интересной.