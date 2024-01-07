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Ева Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фото

Воскресенье 07 января 2024 14:07
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Ева Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фото Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлия Любченко

Ева Лонгория довольно часто удивляет своих поклонников новыми и оригинальными образами, подчеркивающими ее красоту и уникальность.

О том, в каком образе Лонгория предстала перед публикой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста звезды и самой Евы.

Ева Лонгория показала новый интересный образ

На днях актриса посетила мероприятие La Cena в Лос-Анджелесе, посвященное латиноамериканским создателям кино и телевидения в Голливуде.

Для этого важного события Ева выбрала очень оригинальный образ и сделала новую прическу, которая является достаточно необычной для нее. Дело в том, что актриса появилась на мероприятии с челкой и удлиненным каре.

Несколько месяцев назад звезда уже удивляла фолловеров новой прической, которую она носит и сегодня, правда, уже немного длиннее. Только сейчас она дополнила свою стрижку челкой, чем, собственно, и удивила поклонников так коллег.

Лонгория, которую сфотографировали с мокрыми волосами и челкой, рассказала, что ей даже не нужно было снова стричь волосы, чтобы достичь стильной хачиски.

Ева Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фотоЕва Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фотоЕва Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фото

Ева Лонгория показала новый образ (фото: instagram.com/dimitrishair)

И как оказалось, эта прическа - парик, который трудно отличить от натуральных волос актрисы, ведь цвет подобран идеально, а стрижка также очень похожа на отросшее каре Лонгории.

Прическа актрисы дополняла ее общий образ на закате, поскольку она надела черное платье с одним плечом к лодыжке с разрезом на ноге, чтобы продемонстрировать свое подтянутое тело.

Она также надела очень минималистические украшения, это три бриллиантовых кольца на левой и правой руках. А также свой роскошный, горячий образ Лонгория дополнила черными туфлями на каблуке.

На общих фотографиях с другими создателями кино Ева выглядит невероятно, ведь новая прическа и платье с разрезом на ноге привлекают к себе все внимание и вызывают восторг у широкой аудитории, которой владеет актриса.

Ева Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фотоЕва Лонгория кардинально изменила свой образ и ошеломила фолловеров горячими фото

Ева Лонгория показала новый образ (фото: instagram.com/angeliquecabral)

Раньше мы рассказывали о том, какЕва Лонгория показала зажигательные танцы на столе.

Также читайте наш материал о том, что Ева Лонгория в блестящем образе похвасталась новой прической.

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Ева Лонгория звезды шоу-бизнеса