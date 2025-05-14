Ева Лонгория раскрыла ингредиент, который никогда не добавляет в блюда: и вот почему

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория рассказала, что никогда не использует во время приготовления блюд магазинные сразу измельченные или очищенные зубчики чеснока. Все из-за малоизвестного вреда продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского телеканала Food Network.

Почему актриса не использует этот ингредиент

Одна из первых вещей, которую звезде сказала ее преподавательница в кулинарной школе, это никогда не покупать измельченные или очищенные зубчики чеснока.

"Я помню ее лицо, когда она это сказала, прищуренные глаза, сморщенный нос - будто сама мысль об этом вызывала у нее отвращение. И она не единственная такая. Многие шеф-повара, с которыми я работала в течение многих лет, соглашались с этим", - сказала Лонгория.

Вместо этого она говорит, что следует купить целую головку чеснока и самостоятельно измельчить ее.

Конечно, предварительно измельченные и даже очищенные зубчики удобны, но вкус от этого совсем другой. Чеснок считается ароматным овощем, то есть он придает блюду насыщенный вкус. И чем больше вы его измельчаете (нарезаете, рубите или измельчаете), тем сильнее становится вкус.

Чеснок терять свои эфирные масла сразу после измельчения или чистки. Это означает, что предварительно подготовленный чеснок будет менее ароматным, чем свежее натертый или измельченный.

Тщательное измельчение приводит к высвобождению аллицина - природного серосодержащего соединения чеснока, которое придает ему тот острый вкус, который все так любят.

Ева Лонгория (instagram.com/evalongoria)

Чем вреден магазинный очищенный чеснок

Чтобы увеличить срок хранения очищенного или измельченного чеснока, производители могут добавлять консерванты (например, лимонную кислоту, сорбат калия или другие добавки), которые не все потребители хотят видеть в своем рационе.

К тому же без надлежащего хранения в герметичных условиях измельченный чеснок может стать средой для размножения опасных бактерий, в частности Clostridium botulinum, которая вызывает ботулизм. Это особенно рискованно при хранении в масле при комнатной температуре.

Также готовый очищенный или измельченный чеснок обычно стоит дороже, чем целые головки, хотя при этом продукт менее качественный.