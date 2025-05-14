Єва Лонгорія розкрила інгредієнт, який ніколи не додає у страви: і ось чому

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія розповіла, що ніколи не використовує під час приготування страв магазинні одразу подрібнені або очищені зубчики часнику. Все через маловідому шкоду продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського телеканалу Food Network.

Чому актриса не використовує цей інгредієнт

Одна з перших речей, яку зірці сказала її викладачка в кулінарній школі, це ніколи не купувати подрібнені або очищені зубчики часнику.

"Я пам'ятаю її обличчя, коли вона це сказала, примружені очі, зморщений ніс - ніби сама думка про це викликала в неї огиду. І вона не єдина така. Багато шеф-кухарів, з якими я працювала протягом багатьох років, погоджувалися з цим", - сказала Лонгорія.

Натомість вона каже, що слід купити цілу головку часнику та самостійно подрібнити її.

Звичайно, попередньо подрібнені і навіть очищені зубчики зручні, але смак від цього зовсім інший. Часник вважається ароматним овочем, тобто він надає страві насиченого смаку. І чим більше ви його подрібнюєте (нарізаєте, рубаєте або подрібнюєте), тим сильнішим стає смак.

Часник втрачати свої ефірні олії одразу після подрібнення чи чищення. Це означає, що попередньо підготовлений часник буде менш ароматним, ніж свіжо натертий або подрібнений.

Ретельне подрібнення призводить до вивільнення аліцину - природної сірковмісної сполуки часнику, яка надає йому того гострого смаку, який усі так люблять.

Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

Чим шкідливий магазинний очищений часник

Щоб збільшити термін зберігання очищеного або подрібненого часнику, виробники можуть додавати консерванти (наприклад, лимонну кислоту, сорбат калію або інші добавки), які не всі споживачі хочуть бачити у своєму раціоні.

До того ж без належного зберігання в герметичних умовах подрібнений часник може стати середовищем для розмноження небезпечних бактерій, зокрема Clostridium botulinum, яка викликає ботулізм. Це особливо ризиковано при зберіганні в маслі при кімнатній температурі.

Також готовий очищений або подрібнений часник зазвичай коштує дорожче, ніж цілі головки, хоча при цьому продукт менш якісний.