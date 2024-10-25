Топ-5 звезд, которые не могут устоять перед фастфудом

Несмотря на доступ к самым дорогим ресторанам и личным шеф-поварам, некоторые голливудские звезды не могут устоять перед соблазном фастфуда. Эти знаменитости доказывают, что иногда даже самые известные личности предпочитают простую и быструю пищу.

Эд Ширан и его пристрастие к пицце

Начнем с классики фастфуда - пицца является любимым блюдом многих, и Эд Ширан не исключение. Его не раз замечали за наслаждением этим популярным блюдом. Одно исследование выявило, что в ресторанах быстрого питания, где звучала песня Эда Ширана "Shape of You", наблюдался рост продаж, особенно гамбургеров, десертов и гарниров.

Эд Ширан (фото: instagram.com/teddysphotos)

Крисси Тейген и ее одержимость гамбургерами

Еще одна знаменитость в нашем списке, которая любит фастфуд, - Крисси Тейген, настоящая фанатка гамбургеров и пиццы. Хотя она в основном готовит дома, модель часто заказывает фастфуд с доставкой прямо к двери.

Крисси написала несколько кулинарных книг, и хотя ее диета в большинстве своем остается здоровой, модель теперь больше ценит удовольствие от еды, не переживая лишними цифрами на весах.

Крисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​)

Cardi B и ее любовь к картошке фри

Реперша и мама двух детей Карди Би, кажется, обожает все, от сочных гамбургеров до хрустящей картошки фри. Это бесспорно одно из самых вкусных лакомств, и, судя по ее выбору, Карди полностью соглашается.

Звезда даже делилась с поклонниками своими советами, как сделать картошку фри еще вкуснее. В отличие от большинства, она не добавляет кетчуп, а предпочитает сладкое дополнение, например карамельное мороженое.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​)

Пост Мэлоун и его любимые куриные крылышки

Пост Малоун больше всего любит куриные крылышки, а именно те, что подают в Raising Cane's. Рэпер настолько увлечен этим заведением, что после партнерства с Raising Cane's даже открыл собственный ресторан.

Выросший в Техасе, он часто выбирал это место для своих любимых заказов: картофель фри, два кусочка техасского тоста, чай с лимонадом и, конечно же, четыре куриные ножки.

Эту особую комбинацию, известную как "The Posty Way", посетители могут заказать в ресторане, созданном самим артистом и большим фанатом быстрого питания.

Пост Мэлоун (фото: instagram.com/postmalone​​)

Селена Гомес - большая поклонница McDonald's

Селена Гомес является большой поклонницей McDonald's. Певица любит сеть ресторанов быстрого питания так сильно, что ради бургера она даже совершила остановку во время съемок реалити-шоу с Джеймсом Корденом в 2016 году.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​)