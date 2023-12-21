Ева Лонгория показала зажигательные танцы на столе (фото)

Ева Лонгория показала свои зажигательные танцы

Ева запомнилась зрителям, как разборчивая и стильная Габриэль Солис, каждый раз поражавшая своей харизмой и умением попадать в неудобные ситуации, из которых достойно исходила.

Кинокарьера звезды продолжается, но сериал "Отчаянные домохозяйки" считается тем проектом, который сделал из нее настоящую всемирно известную звезду.

Сейчас же Лонгория не перестает доказывать своим фолловерам насколько она талантлива и харизматична в реальной жизни. Ведь в свои 48 лет она все еще пляшет на столе и не стесняется этого.

На днях актриса выложила серию фотографий, на которых танцует на столе в очень красивом наряде. Ева выбрала классический стиль и надела черные широкие модели брюки палаццо с интересным поясом, а также белую рубашку с достаточно глубоким вырезом.

Свой довольно спокойный лук Лонгория дополнила распущенными чистоплотными локонами и остроносыми туфлями, почти виднеющимися из-под брюк.

Ева Лонгория показала, как танцует на столе (фото: instagram.com/evalongoria)

Зажигательные фотографии актрисы действительно дарят хорошее настроение и показывают, насколько важно самой создавать атмосферу и не думать, как это выглядит. Полная свобода действий - вот о чем говорят фото Лонгории, зажигающей на маленьком столе.

Скорее всего эти кадры сделаны специально для фотосессии, ведь на одном из них она прямо и очень сосредоточенно смотрит в камеру, а вот уже на следующих движется так, как ей подсказывает тело.

И выглядит это очень эстетично и женственно, ведь танцы это вообще о женской энергии, сексуальности, силе и привлекательности.