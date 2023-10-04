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48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров

Среда 04 октября 2023 18:03
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48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров Ева Лонгория показала подтянутую фигуру в купальнике (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлия Любченко

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поразила поклонников хорошим состоянием своей фигуры в бикини на одном из пляжей Испании.

РБК-Украина (проект Styler) решил показать, как роскошно 48-летняя Ева Лонгория смотрится в купальнике без фильтров.

При подготовке материала были использованы источники The Sun.

Ева Лонгория похвасталась подтянутым телом в купальнике.

Ева Лонгория популярная американская актриса, ставшая звездой после съемок сериала "Отчаянные домохозяйки" показала, как можно выглядеть в 48 лет. Женщина засветилась на откровенных фотографиях с пляжа в ярком розовом купальнике.

Стоит отметить, что у Лонгории прекрасная фигура, поскольку ее тело выглядит довольно подтянутым и стройным. На ее животе даже можно увидеть проявления кубиков.

48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров

Ева Лонгория на пляже в Испании (фото: The Mega Agency)

Поклонники звезды подловили разные моменты с Евой на пляже в Испании. Где-то она бежит, где-то поправляет волосы, выныривая из воды, а где-то просто идет с бутылкой воды. Но на каждой фотографии видно, что Лонгория выглядит хорошо и занимается своим телом.

Даже без фильтров и украшений актриса выглядит довольно молодо, а значит, она следит не только за своим телом, а и за состоянием кожи лица. Но прикрывает глаза солнцезащитными очками.

48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров

Ева Лонгория на пляже в Испании (фото: The Mega Agency)

Откровенные фото Евы Лонгории

Лонгория всегда имела красивую фигуру, особенно это можно было заметить в то время, когда она играла роль немного инфантильной красавицы Габриэль Солис в "Отчаянных домохозяйках", которая сводит мужчин с ума.

Хотя и в жизни Лонгория кружит голову большинству мужчин, ведь с каждым годом она расцветает еще больше. А с этими изменениями приобретает и новую женскую энергию, которая, конечно же, покоряет сердца мужчин и заставляет их восхищаться Евой, ее красотой, фигурой и актерским мастерством.

Актриса не стесняется показывать свои формы, ведь время от времени Ева публикует откровенные фото с отдыха в своей социальной сети Instagram, где хорошо видна ее фигура, которую она до сих пор держит в тонусе.

48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров48-летняя Ева Лонгория демонстрирует подтянутую фигуру в розовом бикини: фото без фильтров

Ева Лонгория демонстрирует фото с отдыха (фото: instagram.com/evalongoria)

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