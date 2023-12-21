UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єва Лонгорія показала запальні танці на столі (фото)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Єва Лонгорія - відома голлівудська акторка, яка вже кілька десятиріч зачаровує своєю красою та позитивом.

Про те, як Єва Лонгорія танцює на столі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Єва Лонгорія показала свої запальні танці 

Єва запам’яталась глядачам, як перебірлива та стильна Габріель Соліс, що кожного разу вражала своєю харизмою та вмінням потрапляти у незручні ситуації, з яких гідно виходила. 

Кінокар’єра зірки продовжується, але серіал "Відчайдушні домогосподарки" вважається тим проектом, який зробив з неї справжню всесвітньо відому зірку. 

Зараз же Лонгорія не припиняє доводити своїм фоловерам наскільки вона талановита і харизматична у реальному житті. Адже у свої 48 років вона все ще танцює на столі і не соромиться цього. 

Днями акторка виклала серію фотографій, на яких танцює на столі у дуже гарному вбранні. Єва обрала класичний стиль та одягла чорні широкі моделі брюки палаццо з цікавим поясом, а також білу сорочку з достатньо глибоким вирізом. 

Свій досить спокійний лук Лонгорія доповнила розпущеними охайними локонами та гостроносими туфлями, що майже видніються з-під штанів. 

Єва Лонгорія показала, як танцює на столі (фото: instagram.com/evalongoria)

Запальні фотокартки актриси дійсно  дарують гарний настрій та показують, наскільки важливо самій створювати атмосферу навколо і не думати, як це виглядає. Повна свобода дій - ось про що кажуть фото Лонгорії, яка запалює на маленькому столі. 

Скоріше за все, ці кадри зроблені спеціально для фотосесії, адже на одному з них вона прямо та дуже зосереджено дивиться у камеру, а от вже на наступних рухається так, як їй підказує тіло. 

І виглядає це дуже естетично та жіночно, адже танці це взагалі про жіночу енергію, сексуальність, силу та привабливість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єва Лонгоріязвезды шоу-бизнеса