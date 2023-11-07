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54-летняя Дженнифер Лопес поразила блестящими нарядами на красной дорожке

Вторник 07 ноября 2023 12:07
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54-летняя Дженнифер Лопес поразила блестящими нарядами на красной дорожке Джей Ло поразила невероятным нарядом (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Голливудская звезда Дженнифер Лопес посетила красную дорожку в невероятном наряде, который не обошел вниманием ни одного человека, который присутствовал в музее искусств.

О том, в каком наряде Джей Ло пришла на гала-концерт LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Джей Ло поразила наряды на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес вместе со своим мужем Беном Аффлеком посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе. Поскольку концерт проходил под патронатом Модного дома Gucci, Лопес выбрала себе наряд именно этого бренда.

Дженнифер на самом деле на этот раз превзошла себя. Она в очередной раз продемонстрировала, что и в 54 года можно выглядеть эффектно, красиво и сексуально и при этом совсем не вульгарно, если заниматься собой и своим телом.

54-летняя Дженнифер Лопес поразила блестящими нарядами на красной дорожке

Джей Ло поразила новым нарядом (фото: instagram.com/jlo)

Роскошное платье от мирового бренда Gucci, выбранное актрисой, состоит из бронзового лифа и бежевой кружевной юбки с разрезом до самого бедра, а также она украшена серебряными блестками и осторожно вышита бисером. Под платьем на певице было бежевое нижнее белье с названием популярного бренда.

Образ звезды лаконично дополнили босоножки бежевого цвета на очень высокой платформе и высокой шпильке и золотистый клатч, которую она держала в руке.

Лопес сделала объемную укладку с локонами и вечерний макияж с бронзовыми тенями на веках и нежно-розовым блеском на губах.

Конечно, свой образ Джей Ло дополнила изысканными и дорогими украшениями. Женщина выбрала изящные серьги с камнями и роскошное колье с разноцветными камнями и огромным рубином. А вот на руках актрисы были кольцо и широкий браслет.

Все эти детали сделали образ Дженнифер Лопес неповторимым и по-настоящему звездным, она просто сияла на красной дорожке рядом с любимым мужем и собирала взгляды с восторгом.

54-летняя Дженнифер Лопес поразила блестящими нарядами на красной дорожке54-летняя Дженнифер Лопес поразила блестящими нарядами на красной дорожке

Джей Ло поразила новым нарядом (фото: instagram.com/jlo)

Раньше мы писали о том, как Дженнифер Лопес в изумрудном белье похвасталась стройной талией.

Читайте также наш материал о том, что Джей Ло показала идеальные формы.

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Дженнифер Лопес звезды шоу-бизнеса