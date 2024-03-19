Куда исчезли и чем сейчас занимаются самые яркие участники "Фабрики звезд"

В начале 2000-х годов культовый проект "Фабрика звезд" открыл дорогу в мир шоу-бизнеса многим начинающим артистам, однако не всем из них удалось пробиться на музыкальный олимп.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых ярких участниках популярного в свое время украинского шоу, которые в нулевых были настоящими кумирами молодежи, а сегодня о них почти ничего не слышно. Куда они исчезли и чем сейчас занимаются - узнайте в нашем материале.

Братья Борисенко

Саша и Вова попали на "Фабрику звезд", скрывая свой настоящий возраст - они были несовершеннолетними, а участниками проекта могли быть только те, кому исполнилось 18.

После того, как правда вышла наружу, их оставили в шоу, потому что они завоевали зрительские сердца.

Братья не смогли победить, заняв 4 место, но им была предоставлена возможность снять клип на свою песню.

Братья Борисенко (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

После этого Новый канал заключил с ними контракт, и они записали около 11 песен и выпустили 4 клипа, но затем на время исчезли из медийного пространства.

Оказалось, что Борисенко решили построить свою личную жизнь и приостановили музыкальную карьеру.

Это было осознанным выбором, но отразилось негативно на их успехе в индустрии. Сейчас парни возвращаются в шоу-бизнес и выступают в дуэте BRO.

Братья Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)

Борис Апрель

Борис Апрель (имя при рождении - Борис Круглов) произвел яркое впечатление на судей и зрителей "Фабрики звезд" своим необычным образом и провокационным поведением.

После завершения шоу он принял участие в суперфинале проекта, однако признался, что столкнулся с враждебным отношением со стороны других участников и членов жюри.

В 2014 году Борис Апрель заявил, что он - трансгендерная женщина, после чего сделал серию операций и процедур по изменению своего пола.

В 2018 году вернулся на экраны телевизоров уже под именем Зианджа, став участницей шоу "Голос країни". Позже она сменила свое имя на Зи Фаамелу.

Известно, что после начала большой войны у артистки возникли проблемы с оформлением документов.

В официальных бумагах до сих пор отмечено, что она является мужчиной, что помешало ей покинуть страну.

Зи Фаамела (фото: instagram.com/zifaamelu)

Сейчас певица находится в Германии, куда попала, переплыв реку Дунай.

Как признавалась Зи, она "бежала, спасая свою жизнь".

"Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка", - подчеркнула звезда нулевых.

Стас Шуринс

В 2010 году этот исполнитель из Литвы приехал покорять украинскую "Фабрику звезд", и даже одержал победу, завоевав сердца многих поклонников.

Не ограничиваясь только музыкальной карьерой, Шуринс принял участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами", где также занял первое место.

Стас Шуринс (фото: instagram.com/shurins)

После 2014 года он переехал в Германию, чтобы поддержать свою жену, Виолетту, в борьбе с болезнью.

К счастью, недуг побороть удалось. Шуринс решил остаться в Германии и продолжать там творческую деятельность.

Сейчас он пишет песни для известных исполнителей и ведет канал на YouTube, где ранее представлял кавер-версии разных музыкальных композиций.

Алексей Матиас

А вот о том, как сложилась судьба этого фабриканта, известно мало. Алексей занял второе место на "Фабрике звезд 3", и после этого успеха он решил испытать свои силы в "Фабрике звезд. Суперфинал", где, наконец, добился желаемой победы.

Известно, что Матиас хотел представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение, но не прошел отбор.

В 2014 году исполнитель переехал в Лос-Анджелес, где и проживает по сей день. Его активность в соцсетях практически отсутствует, поэтому чем занимается Алексей в Америке - доподлинно неизвестно.

Алексей Матиас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Артем Мех

Артист принимал участие в третьем сезоне "Фабрики звезд". Хотя и первое место ему не досталось, он получил кое-что другое.

В 2010 году коллектив "Пара Нормальных" покинул исполнитель Иван Дорн. Продюсерский центр Catapult Music предложил начинающему певцу стать новым солистом и выступать в дуэте с Анной Добрыдневой.

Группы "Пара Нормальных" (фото: Facebook коллектива)

Мех с радостью согласился и подписал контракт на четыре года. Когда же истек соответствующий срок, исполнитель занялся сольной карьерой.

В 2016 году Артем снова стал частью дуэта, пока через три года коллектив окончательно не распался.

Сейчас артист выступает под псевдонимом Will Armex и активно выпускает композиции, написанные на английском языке.

Вместе с творчеством изменения претерпел также имидж музыканта. Мех выбрал другой стиль одежды, изменил прическу и отрастил бороду.

Артем Мех (фото: instagram.com/willarmex)

С началом полномасштабного вторжения РФ певец ведет информационную войну, занимается волонтерством и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Ева Бушмина

После участия на "Фабрике" Ева некоторое время входила в состав группы "ВИА Гра". С началом сольной карьеры исполнительница сменила псевдоним Бушмина на Layah, а затем свой имидж: перекрасилась и подстригла волосы.

Ева Бушмина (фото: instagram.com/layahmusic)

Относительно личной жизни ее певица долгое время держала в секрете. Уже в 2013 году после выхода из "ВИА Гри" стало известно, что у нее родилась дочь от украинского бизнесмена Дмитрия Ланового - сына Владимира Ланового (экс-министра экономики и кандидата в президенты Украины во время выборов 1994 года).

Однако их брак длился недолго. Сейчас Бушмина живет со скульптором из Одессы Денисом Грищуком, известным под псевдонимом Grishigiano. Пара находится во Франции, куда, судя по фото в Instagram, переехала еще до начала полномасштабной войны.

Ева Бушмина с мужем (фото: instagram.com/layahmusic)

Она продолжает выпускать песни и вместе с мужем размещает эротический контент на OnlyFans - платформе, которая дает возможность продавать фотографии и видеоматериалы своим поклонникам за платную подписку.

О полномасштабной войне, начатой РФ на ее родине, она молчит. В своих соцсетях бывшая "фабрикантка" ни разу не упомянула об Украине.

Маша Собко

В свое время звезда "Фабрики звезд" Маша Собко подавала большие надежды и благодаря своему вокалу могла стать передовой звездой украинской эстрады. Впрочем, девушка решила идти совсем по другому пути, ведь захотела построить крепкую семью и стать матерью.

В 2013 году Мария вышла замуж за оператора Артема Онещака, а уже через два года родила первенца - дочь Малену.

Маша Собко с мужем и дочерью (фото: instagram.com/maria___sobko)

Спустя несколько лет после рождения своей дочери Собко продолжила появляться на экранах украинцев, хотя занять крепкое место в шоу-бизнесе было не так просто.

Ее стали часто приглашать на разные интервью и YouTube-каналы, а также она активно стала вести Instagram.

Маша Собко (фото: instagram.com/maria___sobko)

Во время большой войны у нее родился сын, которого назвали Матвеем.

Маша Собко с мужем и сыном (фото: instagram.com/maria___sobko)

Относительно полномасштабного вторжения РФ певица сразу же заняла проукраинскую позицию.