ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем

Вторник 02 апреля 2024 07:01
UA EN RU
Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем Как приготовить пирог с вареньем (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Если дома есть варенье, то из него можно приготовить вкусный пирог к чаю. Готовится он совершенно без яиц. К тому же пирог с вареньем можно есть даже в пост.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Ukrainian Food".

Что понадобится

В рецепте кулинар Мария Макарчук использовала абрикосовое варенье с кусочками фруктов, поэтому пирог получается золотистый. Однако использовать можно любое варенье.

Для особого разрыхления в тесто в соду вливается минеральная вода.

Отмечается, что минералку можно заменить простой водой, молоком или кефиром. В таком случае вместо соды всыпьте 2 чайные ложки разрыхлителя.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • варенье - 250 мл
  • масло подсолнечное рафинированное - 125 мл
  • вода минеральная газированная - 120 мл
  • сода пищевая - 1 ч.л
  • мука пшеничная - 260 г
  • грецкие орехи - 1 стакан

Способ приготовления

Смешайте варенье, масло, соду и минеральную воду. Все перемешайте до однородной массы.

Далее просейте до жидкой смеси муку. Затем добавьте измельченные орехи и перемешайте.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную масло и присыпанную мукой или манкой.

Выпекайте пирог при температуре 180-200°C 30-40 минут.

Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемБез яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньемРецепт пирога из варенья (скриншот)

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов.

Также мы писали, как испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Пирог Приготовление
NEWS
Россияне наступают под Авдеевкой и на левом берегу в Херсонской области: карты ISW
Россияне наступают под Авдеевкой и на левом берегу в Херсонской области: карты ISW