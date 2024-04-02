Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем

Как приготовить пирог с вареньем (фото: кадр с видео)

Если дома есть варенье, то из него можно приготовить вкусный пирог к чаю. Готовится он совершенно без яиц. К тому же пирог с вареньем можно есть даже в пост.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Ukrainian Food".