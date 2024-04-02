Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем
Если дома есть варенье, то из него можно приготовить вкусный пирог к чаю. Готовится он совершенно без яиц. К тому же пирог с вареньем можно есть даже в пост.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Ukrainian Food".
Что понадобится
В рецепте кулинар Мария Макарчук использовала абрикосовое варенье с кусочками фруктов, поэтому пирог получается золотистый. Однако использовать можно любое варенье.
Для особого разрыхления в тесто в соду вливается минеральная вода.
Отмечается, что минералку можно заменить простой водой, молоком или кефиром. В таком случае вместо соды всыпьте 2 чайные ложки разрыхлителя.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- варенье - 250 мл
- масло подсолнечное рафинированное - 125 мл
- вода минеральная газированная - 120 мл
- сода пищевая - 1 ч.л
- мука пшеничная - 260 г
- грецкие орехи - 1 стакан
Способ приготовления
Смешайте варенье, масло, соду и минеральную воду. Все перемешайте до однородной массы.
Далее просейте до жидкой смеси муку. Затем добавьте измельченные орехи и перемешайте.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную масло и присыпанную мукой или манкой.
Выпекайте пирог при температуре 180-200°C 30-40 минут.
Рецепт пирога из варенья (скриншот)
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов.
Также мы писали, как испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство.