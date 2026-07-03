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Судьба трех человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву

08:55 03.07.2026 Пт
2 мин
Поисково-спасательная операция в Киеве продолжается уже сутки
aimg Елена Чупровская
Судьба трех человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву Фото: последствия обстрела Киева (Getty Images)
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После удара по Дарницкому району в Киеве судьба трех человек остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля количество подтвержденных погибших возросло до 30 человек.

Судьба трех человек до сих пор неизвестна.

Пока с тремя людьми нет связи, их судьба остается неизвестной. Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.

"Вечная память каждому и каждой, у кого Россия отняла жизнь", - написал Тимур Ткаченко.

В каком состоянии пострадавшие

О состоянии пострадавших рассказал мэр Киева Виталий Кличко. В частности, он отметил, что состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их бабушки и родителей удалось стабилизировать.

Всего в больнице находятся четверо детей, среди них - десятилетний мальчик, которого вчера оперировали. Его родителей до сих пор не удалось найти под завалами, поэтому городской голова предполагает, что он, вероятно, остался сиротой.

"В больнице с мальчиком находится дедушка", - говорит Кличко.

Также среди пропавших без вести сейчас есть 15-летняя девочка. Поисковая операция длится уже вторые сутки.

Что известно раньше

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о росте числа жертв удара РФ по Киеву в предварительных сводках.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить российского диктатора Владимира Путина может только угроза для самой Москвы, а не ситуация вокруг Крыма .

По словам главы государства, какие-либо утверждения о его якобы "трепетных чувствах" ко временно оккупированному полуострову абсолютно не соответствуют действительности.

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Судьба трех человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву
Судьба трех человек до сих пор неизвестна после удара по Киеву
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