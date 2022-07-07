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Цей спосіб допоможе ефективно заточити машинку для стрижки волосся: буде працювати, як нова

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Четвер 07 липня 2022 18:51
Цей спосіб допоможе ефективно заточити машинку для стрижки волосся: буде працювати, як нова Як швидко заточити машинку для стрижки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З часом ножі машинки для стрижки можуть затупитися, а сам прилад почне смикати волосся під час використання.

Який незвичайний, але дієвий спосіб допоможе виправити ситуацію - читайте нижче.

Перш за все варто перевірити наскільки щільно закручені гвинти, адже часом проблема полягає саме в цьому. Вони мають бути щільно закручені. Далі, змастіть машинку WD40 або моторним мастилом, оскільки в цьому теж може полягати проблема.

Однак, якщо ви все це вже виправили, а машинка як і раніше смикає волосся і погано стриже, тоді потрібно її заточити.

Як заточити машинку

Необхідно взяти пасту ГОІ з найменшою зернистістю (продається в господарському магазині) і нарізати її якомога дрібніше.

Цей спосіб допоможе ефективно заточити машинку для стрижки волосся: буде працювати, як новаЯк швидко заточити машинку для стрижки (freepik)

Далі у контейнер налийте трохи розчинника, або ацетону. У розчинник висипте пасту та залиште приблизно на 8-12 годин. Повинна вийти консистенція густої сметани та зовнішньо буде нагадувати глину.

Опустіть машинку на 4 хвилини у включеному стані в пасту. Краще, якщо ви будете тримати включену машинку в руках і проводити нею по пасті туди-сюди. Так вона краще і швидше заточиться.

Після цього потрібно промити машинку, розібрати ножі, акуратно протерти мастилом та зібрати назад. Після цього машинка буде стригти, як нова.

Додамо, якщо ви стрижете домашніх тварин, то леза можуть тупитися швидше, ніж після стрижки людського волосся.

Також варто мати на увазі, що після заточування лез порізатись буде набагато простіше. Варто бути обережними під час повторного збирання машинки для стрижки.

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