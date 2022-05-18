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Як заточити ніж в домашніх умовах: найпростіші і доступні способи

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Середа 18 травня 2022 19:08
Як заточити ніж в домашніх умовах: найпростіші і доступні способи Фото: Як заточити ніж в домашніх або польових умовах (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Наточити Кухонні ножі або домашні ножиці не складе труднощів при наявності спеціального точила і певних навичок. Але що робити, якщо ніж вже затупився і під руками немає спеціального пристосування для заточування?

Як можна швидко заточити ніж в домашніх або польових умовах, розповіли в УНІАН.

Затуплений ніж дуже небезпечний, адже він не тільки ускладнює роботу на кухні, але і може вислизати з рук і завдавати неприємності. Тому варто використовувати відповідні предмети для заточування ножа.

Дно чашки або тарілки

Переверніть порцеляновий посуд і знайдіть на дні шорстку смугу. Вона тверда і відмінно підійде для заточування ножа. Швидко проведіть ножем по цій смузі кілька разів, а потім сполосніть ніж водою.

Вікно автомобіля

Край прочиненого автомобільного ножа прекрасно впорається з заточуванням ножа. Підійде і будь-який інший край невиправленого скла. Не турбуйтеся про цілісність скла - слідів точно не залишиться. Просто проведіть кілька разів ножем по краю вікна.

Пилка для нігтів

Покладіть тверду пилочку для нігтів на стійку поверхню шорсткою стороною вгору. Притримуйте пилочку однією рукою, а другий проведіть лезом по поверхні пилочки. Повторіть рух кілька разів, поки лезо не стане гострим.

Камінь

Візьміть гладкий і плоский камінь. Проведіть по каменю від рукоятки ножа до кінчика кілька разів. Можна лезо ножа затиснути між двох гладких каменів і з силою витягнути. Після процедури ніж потрібно добре помити та витерти насухо.

Інший ніж

Точити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше, наберіться терпіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна за допомогою домашніх засобів позбутися від молі у квартирі.

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