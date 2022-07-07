Этот способ поможет эффективно заточить машинку для стрижки волос: будет работать, как новая

Со временем ножи машинки для стрижки могут затупиться, а сам прибор начнет дергать волосы во время использования.

Какой необычный, но действенный способ поможет исправить ситуацию - читайте ниже .

Прежде всего стоит проверить насколько плотно закручены винты, ведь порой проблема заключается именно в этом. Они должны быть плотно закручены. Далее, смажьте машинку WD40 или моторным маслом, так как в этом тоже может крыться проблема.

Однако, если вы все это уже исправили, а машинка по-прежнему дергает волосы и плохо стрижет, тогда нужно ее заточить.

Как заточить машинку

Необходимо взять пасту ГОИ с наименьшей зернистостью (продается в хозяйственном магазине) и нарезать ее как можно мельче.

Как быстро заточить машинку для стрижки (freepik)

Далее в контейнер налейте немного растворителя или ацетона. В растворитель высыпьте пасту и оставьте примерно на 8-12 часов. Должна получиться консистенция густой сметаны и внешне будет напоминать глину.

Опустите машинку на 4 минуты во включенном состоянии в пасту. Лучше, если вы будете держать включенную машинку в руках и проводить ею по пасте туда-сюда. Так она лучше и быстрее заточится.

После этого нужно промыть машинку, разобрать ножи, аккуратно протереть смазкой и собрать обратно. После этого машинка будет стричь, как новая.

Добавим, если вы стрижете домашних животных, то лезвия могут тупиться быстрее, чем после стрижки человеческих волос.

Также стоит иметь в виду, что после заточки лезвий порезаться будет намного проще. Стоит быть осторожными во время повторного собирания машинки для стрижки.