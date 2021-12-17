Як швидко прибрати в будинку до Нового року: лайфхаки, які реально працюють

Багато людей до Нового року роблять генеральне прибирання у своїх домівках. Але цей процес займає дуже багато часу і не всі люблять це робити. Тому фахівці вигадали цікаві поради, які полегшать життя багатьом.

Так, на порталі на сайті Іrishexaminer поділилися лайфхаками, які полегшать передноворічні клопоти.

Як швидко прибрати будинок

Зробити туалет блискучим

Плями на унітазі можуть неабияк зіпсувати настрій, як господарям житла, так і їхнім гостям. Тому, щоб усунути "непорозуміння" фахівці рекомендують відкласти їдкий відбілювач, а взяти пляшку кока-коли. Вона допоможе забрати жовті плями з унітаза.

Потрібно вилити пляшку в унітаз так, щоб рідина покрила всю поверхню та залишити на кілька годин. Далі потріть унітаз йоршиком і злийте воду.

Вапняний наліт в душі

Неприємно приймати душ, коли лійка в ньому вже покрилася вапняним нальотом. Однак, аби зробити його блискучим, потрібен оцет.

Зокрема, потрібно зняти лійку та змочити в мисці з оцтом та залишіть на деякий час. Згодом ваша душова лійка повернеться до свого сяючого блиску.

Позбутися цвілі

Часто у душі з'являється цвіль. Цьому сприяє вологе повітря у кімнаті. Роблячи прибирання, слід звернути увагу на фіранку в душі. Якщо на ній утворились грибки, то варто просто випрати в пральній машинці. Однак, в пральний порошок необхідно додати соду.

Прочистити стоки

Оцет та сода чудово допоможуть очистити стоки. Потрібно висипати в каналізацію чашку соди й залишити її там на дві-три хвилини. Далі необхідно налити туди чашку оцту.

Суміш почне шипіти, залишити її в каналізації на годину. Після цього злийте гарячу воду в каналізацію, щоб позбутися згустків волосся і сміття.

Ідеально чисте дзеркало

Для початку заваріть чашку чаю та дайте йому охолонути. Потім перелийте рідину в розпилювач і бризкайте ним на дзеркало.

Експерти кажуть, що чай із поверхні слід видалити ганчіркою.

Зазначається, що чай містить дубильні кислоти, які легко проникають крізь жир та бруд.