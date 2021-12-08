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Названо лайфхак, який допоможе швидко очистити мікрохвильовку: треба лише 2 продукти

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Середа 08 грудня 2021 07:33
Названо лайфхак, який допоможе швидко очистити мікрохвильовку: треба лише 2 продукти Як легко відчистити мікрохвильову піч (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Блогерка Кароліна Мак’Колі поділилась лайфхаком, як вона справляється з брудом на стінках мікрохвильовки. Щоб очистити прилад, австралійка не докладає жодних зусиль, та не використовує очисні рідини.

Так, відео вона опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

На відео жінка поділилася методом, який допоможе очистити мікрохвильову піч без набридливого тертя стінок та зайвої хімії.

Для очищення мікрохвильовки Мак’Колі пропонує взяти оцет та мило для посуду.

"У посуд, придатний для мікрохвильової печі, додайте білий оцет і мило для посуду. Поставте місткість у мікрохвильовку на 3 хвилини", – зазначила жінка.

Потім, як прилад вимкнеться, потрібно зачекати ще 5 хвилин. Зокрема, пара від суміші пом’якшить брудний наліт.

Далі потрібно ганчіркою протерти піч всередині. Зазначається, що бруд з легкістю відмиється.

@carolina.mccauley

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