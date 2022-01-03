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Цей метод допоможе швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі

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Понеділок 03 січня 2022 20:54
Цей метод допоможе швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі Як швидко розм'якшити масло (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Дуже часто у багатьох кулінарних рецептах потрібно вершкове масло певної м'якої консистенції. Зазвичай для цього його заздалегідь дістають із морозилки й чекають, поки воно трохи розтане. Якщо ви забули це зробити, є способи, які прискорять процес танення масла.

Про це пише simplyrecipes.

Так, як виявилось, масло можна швидко розм'якшити без мікрохвильової. Наприклад, можна:

  • Холодне масло можна натерти за допомогою великих отворів на тертці для сиру;
  • Вершкове масло наріжте дрібними кубиками, так вони швидше розм'якнуть.

Окрім того, американський кондитер поділився трюком, який допоможе розм'якшити масло за допомогою вощеного паперу та качалки.

Зокрема, потрібно масло покласти між двома великими шматками вощеного паперу. За допомогою качалки притиснути вершкове масло. Розкачати його так, як корж для пирога.

Коли вершкове масло стане товщиною приблизно 0,3 – 0,6 сантиметра, підніміть вощений папір і зніміть масло. Тоді масло стане м'яким.

Цей метод допоможе швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печіЯк швидко розм'якшити масло (pixabay)

Раніше ми повідомляли, що дієтолог розвіяв міфи про вершкове масло.

Також ми писали, чим можна замінити пергаментний папір для випікання.

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