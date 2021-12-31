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Чим можна замінити пергаментний папір для випікання: прості лайфхаки

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П'ятниця 31 грудня 2021 07:33
Чим можна замінити пергаментний папір для випікання: прості лайфхаки Чим замінити пергаментний папір під час випікання (flіckr)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай випічка готується за допомогою пергаментного паперу. Це для того, щоб тісто не прилипало до дека. Однак, бувають випадки, коли під рукою не знаходиться такого матеріалу.

Що робити у такому випадку, розповіла блогерка "kyr.kyma" на своїй сторінці в Instagram.

Так, замінити пергаментний папір можна звичайним офісним папером. Така річ точно є в кожному домі. В результаті випічка вийде не менш смачною.

Спосіб застосування:

Для початку потрібно взяти звичайний лист офісного паперу. Змастити його олією.

Викласти на нього печиво та випікати.

В результаті ваша випічка добре відстане та не буде прилипати.

Чим можна замінити пергаментний папір для випікання: прості лайфхакиЧим замінити пергаментний папір (freepik)

Окрім того, пергаментний папір можна замінити силіконовим килимком. Його можна використовувати кілька разів. Також на ньому можна не тільки випікати, але ще й розгортати продукти.

До того ж пергаментний папір можна замінити:

  • Креслярською калькою. Перед випіканням її потрібно промазувати з двох сторін рослинною олією;
  • Харчовим пергаментом (щільний папір, з якого зроблені пакети для випікання у супермаркетах).

Якщо вдома не виявилося взагалі нічого з перерахованого, потрібно рясно змастити деко олією або кулінарним жиром і присипати манкою або панірувальними сухарями. Це допоможе уникнути підгоряння, і випічку нескладно буде дістати з форми.

Чим можна замінити пергаментний папір для випікання: прості лайфхаки

Чим замінити пергаментний папір (freepik)

Раніше ми писали про лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома.

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