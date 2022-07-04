Неочікуване застосування перекису водню: виведе плями, вб'є грибок і відмиє фрукти

Усім добре відомі антисептичні властивості перекису водню, адже кожна болюча пригода закінчувалась цим розчином та зеленкою у фіналі. Але його можна використовувати значно ширше.

Як використати увесь потенціал перекису водню в домашніх умовах - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Що таке перекис водню? Це H2O2 - один з найбезпечніших засобів дезінфекції. Наш організм сам по собі виробляє такі сполуки. Починаючи від імунної системи закінчуючи легенями, щитовидною залозою та кишківником.

Зокрема перекис водню є у розчинній каві, чорному та зеленому чаї.

Для використання у нестандартний спосіб слід брати 3%-й розчин перекису водню.

200 мл перекису коштують до 25 грн.

Фото: apteka911

Перекис водню допоможе від грибка та висипів на шкірі

Допомагає очистити вушну порожнину. Вбиває шкідливі бактерії у вухах, а також пом'якшити та розчинити вушну сірку. Закапайте по пару крапель перекису водню у вуха, після чого натисніть декілька разів на хрящик вуха, аби ретельно омити порожнину. Таку маніпуляцію слід проводити два рази на рік. Через пару хвилин після закапування очистіть надлишки вушною паличкою.

Обробляйте перекисом водню нігті на ногах та руках для профілактики грибкових захворювань. Окрім того, розчин допомагає вже під час грибкового ураження.

Під час дискомфорту у горлі, слід розвести столову ложку перекису водню на 100 мілілітрів води для полоскання. Таким чином ви ліквідуєте бактерії у горлі, яких там не має бути.

Для профілактики та боротьби з прищами слід використовувати перекис водню. Адже протирання шкіри промоченим ватним диском с розчином зменшить кількість прищів.

Фото: Перекис водню допоможе боротися з прищами (freepik)

H 2 O 2 - помічник в прибиранні і догляді за кімнатними рослинами

Перекис водню чудово допомагає під час прибирання ванної кімнати, адже під впливом розчину зникає грибок та пліснява. Для дієвого використання слід нанести розчин пульверизатором та залишити на 30 хвилин. Після чого прибрати поверхню та нанести тонкий шар розчину для унеможливлення майбутніх патогенів.

Також перекис водню чудово підійде для видалення слідів від вина, крові, трави та інших кольорових забруднювачів.

Завдяки цьому розчину ви можете допомогти не лише собі, а й власним рослинам, адже перекис водню так само ефективно вбиває грибкові спори на рослинах. Для цього слід використовувати 4 столові ложки перекису на 1 літр води та обробляти рослини 2 рази на тиждень.

Перед тим, як покласти овочі та фрукти до холодильника, залиште їх у розчині перекису водню з водою у співвідношенні 60 мілілітрів перекису водню на 4 літри води, на 20 хвилин. Ця маніпуляція суттєво збільшить термін зберігання овочів та фруктів у вашому холодильнику.

Фото: Перекис водню замінить дорогі засоби для прибирання (freepik)

Дивіться нижче на відео, як перекис водню допоможе прибрати дім: