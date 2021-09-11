Скільки потрібно їсти овочів та фруктів, щоб продовжити життя: вчені здивували знахідкою
У Британії органи охорони здоров'я рекомендують їсти п'ять порцій фруктів і овочів на день. Але дослідження показали, що такої кількості може бути недостатньо, аби збільшити тривалість життя.
Про це пише Express.
Що показало дослідження
Так, огляд понад 95 наукових досліджень визначив, наскільки вживання фруктів і овочів може знизити шанси людини померти від хвороб. Тому у людей, які їли 10 порцій фруктів і овочів на день, ризик смерті майже на третину нижчий, ніж у тих, хто не їв нічого під час досліджень.
А от інше дослідження, яке відстежувало людей протягом тридцяти років показало, що збільшення тривалості життя значною мірою пов'язано з низьким рівнем серцевих захворювань і раку – двох основних причин смерті.
Що допоможе знизити ризик раку
Зниження ризику раку на 14% спостерігалося при прийомі 7-7,75 порцій на день, без додаткових переваг при більш високому рівні споживання. Зокрема, знизити ризик захворювання можуть овочі сімейства хрестоцвітих, особливо броколі.
Окрім того, переваги вживання свіжих фруктів і овочів можуть бути пов'язані з вмістом у них вітамінів і мінералів. Фахівці кажуть, що такі переваги можуть бути пов'язані з вмістом клітковини в рослинах.
Важливо, що споживання 10 порцій фруктів і овочів на день виявилося найбільш ефективним проти захворювань. Також більш низькі рівні споживання як і раніше можуть принести значну користь здоров'ю людини.
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