Лікарі з'ясували, які цитрусові найкорисніші

Лікарі назвали найкорисніший фрукт з цитрусових. Ним виявився помело. Він трохи нагадує апельсин і грейпфрут, але володіє більш вираженим смаком. Сезон цього плоду - лютий. Тому радимо ласувати цим продуктом саме в цей час.

Про всі бонуси цього фрукта читайте в нашому матеріалі.

Чому варто їсти помело

Помело допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові, знижує тиск, зменшує ризик утворення тромбів, що робить цей фрукт вкрай корисним для діабетиків і людей з серцево-судинними захворюваннями. Помело корисно при запорах. Завдяки підвищеному вмісту клітковини поліпшується процес травлення.

У цьому фрукті багато вітаміну С, тому його необхідно їсти в зимовий період, щоб боротися з вірусами.

Якщо порівнювати помело і грейпфрут, то в помело практично в півтора рази більше аскорбінової кислоти. Також в ньому набагато більше клітковини і калію. Помело корисно для серцевої і судинної систем. Фрукт знижує тиск і холестерин.

Помело допомагає худнути

У цьому фрукті осінь мало калорій (40 калорій на 100 грамів), тому він показаний тим, хто хоче схуднути.

Кому не можна їсти цей фрукт

Не рекомендується вводити в раціон цитрус в період загострення виразки, при підвищеній кислотності шлунка, коліті, панкреатиті, холециститі. Його шкідливо вживати при гепатиті і нефриті.