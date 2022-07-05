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Цей фрукт поживніший за м'ясо і може замінити три яйця

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Вівторок 05 липня 2022 13:55
Цей фрукт поживніший за м'ясо і може замінити три яйця Фото: Найкорисніший і найпоживніший фрукт названо лікарями (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Фрукти є невід'ємною частиною здорового раціону кожної людини. Всі продукти такого типу мають свої переваги, але один з них поживніший за м'ясо і може замінити три яйця.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

І цей унікальний фрукт - авокадо!

Лікар каже, що у 100 грамах авокадо міститься близько 160 калорій, що в 3 рази більше, ніж у яблуках, у 2,8 рази більше, ніж у молоці, і навіть більше, ніж у нежирній свинині.

100 грамів авокадо містять 15,5 грамів жиру, що в 3 рази більше, ніж у курячої грудки, і в 6 разів більше, ніж у нежирної яловичини.

Жир авокадо - корисний

Жир в фрукті складається з поліненасичених жирних кислот, які є високоякісними жирами, що корисні для загального здоров’я.

Авокадо також містить:

  • вітамін А,
  • вітамін С,
  • вітаміни групи В,
  • харчові волокна,
  • мінерали, такі як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, цинк, мідь, марганець і селен.

"Вживання авокадо не має побічних ефектів і дуже корисно для вашого здоров’я", - впевнена експерт.

Цей фрукт поживніший за м'ясо і може замінити три яйця

Фото: Авокадо - дуже корисний (pixabay)

Фрукт допоможе людям з дефіцитом ваги

Вживання авокадо (приблизно 100 грамів) щовечора перед сном - найефективніший і здоровий спосіб набрати вагу.

Всесвітня енциклопедія назвала авокадо "найпоживнішим фруктом". Деякі дієтологи вважають, що один авокадо дорівнює 3 яйцям.

"Авокадо - висококалорійний фрукт з високим вмістом жиру. Щоб набрати вагу, вживання висококалорійної їжі з високим вмістом жиру є єдиним ефективним способом", - резюмувала доктор Гарсіа.

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