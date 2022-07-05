Цей фрукт поживніший за м'ясо і може замінити три яйця
Фрукти є невід'ємною частиною здорового раціону кожної людини. Всі продукти такого типу мають свої переваги, але один з них поживніший за м'ясо і може замінити три яйця.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
І цей унікальний фрукт - авокадо!
Лікар каже, що у 100 грамах авокадо міститься близько 160 калорій, що в 3 рази більше, ніж у яблуках, у 2,8 рази більше, ніж у молоці, і навіть більше, ніж у нежирній свинині.
100 грамів авокадо містять 15,5 грамів жиру, що в 3 рази більше, ніж у курячої грудки, і в 6 разів більше, ніж у нежирної яловичини.
Жир авокадо - корисний
Жир в фрукті складається з поліненасичених жирних кислот, які є високоякісними жирами, що корисні для загального здоров’я.
Авокадо також містить:
- вітамін А,
- вітамін С,
- вітаміни групи В,
- харчові волокна,
- мінерали, такі як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, цинк, мідь, марганець і селен.
"Вживання авокадо не має побічних ефектів і дуже корисно для вашого здоров’я", - впевнена експерт.
Фото: Авокадо - дуже корисний (pixabay)
Фрукт допоможе людям з дефіцитом ваги
Вживання авокадо (приблизно 100 грамів) щовечора перед сном - найефективніший і здоровий спосіб набрати вагу.
Всесвітня енциклопедія назвала авокадо "найпоживнішим фруктом". Деякі дієтологи вважають, що один авокадо дорівнює 3 яйцям.
"Авокадо - висококалорійний фрукт з високим вмістом жиру. Щоб набрати вагу, вживання висококалорійної їжі з високим вмістом жиру є єдиним ефективним способом", - резюмувала доктор Гарсіа.
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