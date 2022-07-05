Цей фрукт поживніший за м'ясо і може замінити три яйця

Фрукти є невід'ємною частиною здорового раціону кожної людини. Всі продукти такого типу мають свої переваги, але один з них поживніший за м'ясо і може замінити три яйця.

І цей унікальний фрукт - авокадо!

Лікар каже, що у 100 грамах авокадо міститься близько 160 калорій, що в 3 рази більше, ніж у яблуках, у 2,8 рази більше, ніж у молоці, і навіть більше, ніж у нежирній свинині.

100 грамів авокадо містять 15,5 грамів жиру, що в 3 рази більше, ніж у курячої грудки, і в 6 разів більше, ніж у нежирної яловичини.

Жир авокадо - корисний

Жир в фрукті складається з поліненасичених жирних кислот, які є високоякісними жирами, що корисні для загального здоров’я.

Авокадо також містить:

вітамін А,

вітамін С,

вітаміни групи В,

харчові волокна,

мінерали, такі як калій, кальцій, залізо, магній, фосфор, натрій, цинк, мідь, марганець і селен.

"Вживання авокадо не має побічних ефектів і дуже корисно для вашого здоров’я", - впевнена експерт.

Фото: Авокадо - дуже корисний (pixabay)

Фрукт допоможе людям з дефіцитом ваги

Вживання авокадо (приблизно 100 грамів) щовечора перед сном - найефективніший і здоровий спосіб набрати вагу.

Всесвітня енциклопедія назвала авокадо "найпоживнішим фруктом". Деякі дієтологи вважають, що один авокадо дорівнює 3 яйцям.