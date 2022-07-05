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Этот фрукт питательнее мяса и может заменить три яйца

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Вторник 05 июля 2022 13:55
Этот фрукт питательнее мяса и может заменить три яйца Фото: самый полезный и питательный фрукт назван врачами (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Фрукты являются неотъемлемой частью здорового рациона каждого человека. Все продукты такого типа имеют свои преимущества, но один из них питательнее мяса и может заменить три яйца.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

И этот уникальный фрукт - авокадо!

Врач говорит, что в 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий, что в 3 раза больше, чем в яблоках, в 2,8 раза больше, чем в молоке, и даже больше, чем в нежирной свинине.

100 граммов авокадо содержат 15,5 граммов жира, что в 3 раза больше, чем у куриной грудки, и в 6 раз больше, чем у нежирной говядины.

Жир авокадо - полезный

Жир в фрукте состоит из полиненасыщенных жирных кислот, которые являются высококачественными жирами, что полезны для общего здоровья.

Авокадо также содержит:

  • витамин А,
  • витамин С,
  • витамины группы В,
  • пищевые волокна,
  • минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.

"Употребление авокадо не имеет побочных эффектов и очень полезно для вашего здоровья", - уверена эксперт.

Этот фрукт питательнее мяса и может заменить три яйца

Фото: Авокадо - очень полезный (pixabay)

Фрукт поможет людям с дефицитом веса

Употребление авокадо (примерно 100 граммов) каждый вечер перед сном - самый эффективный и здоровый способ набрать вес.

Всемирная энциклопедия назвала авокадо "самым питательным фруктом". Некоторые диетологи считают, что один авокадо равен 3 яйцам.

"Авокадо - высококалорийный фрукт с высоким содержанием жира. Чтобы набрать вес, употребление высококалорийной пищи с высоким содержанием жира является единственным эффективным способом", - резюмировала доктор Гарсиа.

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