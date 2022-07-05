Этот фрукт питательнее мяса и может заменить три яйца
Фрукты являются неотъемлемой частью здорового рациона каждого человека. Все продукты такого типа имеют свои преимущества, но один из них питательнее мяса и может заменить три яйца.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
И этот уникальный фрукт - авокадо!
Врач говорит, что в 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий, что в 3 раза больше, чем в яблоках, в 2,8 раза больше, чем в молоке, и даже больше, чем в нежирной свинине.
100 граммов авокадо содержат 15,5 граммов жира, что в 3 раза больше, чем у куриной грудки, и в 6 раз больше, чем у нежирной говядины.
Жир авокадо - полезный
Жир в фрукте состоит из полиненасыщенных жирных кислот, которые являются высококачественными жирами, что полезны для общего здоровья.
Авокадо также содержит:
- витамин А,
- витамин С,
- витамины группы В,
- пищевые волокна,
- минералы, такие как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.
"Употребление авокадо не имеет побочных эффектов и очень полезно для вашего здоровья", - уверена эксперт.
Фото: Авокадо - очень полезный (pixabay)
Фрукт поможет людям с дефицитом веса
Употребление авокадо (примерно 100 граммов) каждый вечер перед сном - самый эффективный и здоровый способ набрать вес.
Всемирная энциклопедия назвала авокадо "самым питательным фруктом". Некоторые диетологи считают, что один авокадо равен 3 яйцам.
"Авокадо - высококалорийный фрукт с высоким содержанием жира. Чтобы набрать вес, употребление высококалорийной пищи с высоким содержанием жира является единственным эффективным способом", - резюмировала доктор Гарсиа.
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