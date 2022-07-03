ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Солодкі газовані напої руйнують кістки: шукайте в складі такі компоненти

Новость на русском →
Неділя 03 липня 2022 16:45
Солодкі газовані напої руйнують кістки: шукайте в складі такі компоненти Солодкі газовані напої руйнують кістки (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

Змалку кожному відомо, що газовані солодкі напої шкідливі. Але якщо трошки та раз на декілька днів, то нічого не буде? Буде! Адже існують певні компоненти накопичувальної дії, які затримуються у нашому організмі набагато довше за воду та шкідливо впливають на кістки.

На які складники солодкої газованої води треба звертати увагу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Коли мова заходить про шкідливість солодких газованих напоїв, більшість з нас згадує, що вона шкідлива через велику кількість цукру та хімічних добавок. Дотримуючись логіки, про те, що вживання солодкої води час від часу не шкідливе, ми продовжуємо її купляти роками...

Зараз ми розберемо деякі компоненти, які можуть входити у склад солодких газованих напоїв та впливати на "пом'якшення" кісток.

Кукурудзяний сироп або інші його різновиди

Як розповідає, американський доктор Ерік Берг, кукурудзяний сироп виснажує кальцій та вітамін D в організмі, провокуючи вимивання кальцію нирками. Також він провокує дефіцит магнію, тим самим підвищуючи ризик остеопорозу.

Магній необхідний для побудови кісток, також без магнію не відбувається засвоєння вітаміну D. Під час дефіциту магнію страждають щитоподібні залози, які починають забирати необхідний кальцій у кісток.

Солодкі газовані напої руйнують кістки: шукайте в складі такі компоненти

Кукурудзяний сироп може нашкодити (фото: instagram.com)

Ортофосфорна кислота

Цю кислоту додають до солодких напоїв для більш насиченого смаку. Вона унеможливлює розвиток плісняви та бактерій, адже у напоях багато цукру, яким в першу чергу харчуються бактерії.

Проблема використання ортофосфорної кислоти в тому, що через неї є ризик захворювання остеопорозом - зниження міцності та щільності кісток, а також порушення їх будови.

Також ортофосфорна кислота шкідлива для зубів та негативно впливає на здатність організму засвоювати залізо та цинк.

Кофеїн

Якщо газований напій має у своєму складі кофеїн, то він додатково впливає на вимивання кальцію з кісток.

Солодкі газовані напої руйнують кістки: шукайте в складі такі компоненти

Деякі солодкі газовані напої містять кофеїн (фото: pixabay.com)

Усі ці інгредієнти взаємодіють між собою та наносять ще більше шкоди для нашого здоров'я. Тож подумайте декілька разів перед купівлею чергових літрів отрути.

Раніше ми писали про найбільш безпечну газовану воду, яка допомагає зміцнити імунітет.

Також читайте, про те, як у Фінляндії в банках Pepsi замість газованої води продавали пиво.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя