Цей український фрукт продовжить ваше життя на п'ять років

Найпопулярніший і доступний кожному українцеві фрукт названо найкориснішим у світі. Дієтологи впевнені, що регулярне вживання продукту здатне продовжити ваше життя до п'яти років.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про наші яблука!

"Яблуко - це "повний спектр здорових фруктів", багатий органічними кислотами, вітамінами, мінералами, харчовими волокнами, поліфенолами, флавоноїдами та іншими поживними речовинами", - впевнена експерт.

Доктор Гарсія нагадала, що відповідно до оцінок поживних речовин Міністерства сільського господарства США, яблука мають найбільшу кількість поживних речовин серед усіх фруктів.

"Вживання яблук щодня запобігає багатьом хронічним захворюванням", - додала медик.

Що такого корисного в яблуках

Яблука є фруктами з найбільшою кількістю флавоноїдів, які є потужними біоактивними сполуками. Людський організм не може синтезувати флавоноїди.

Флавоноїди мають широкий спектр біологічної та фармакологічної активності, мають протизапальну, антибактеріальну, противірусну, антиоксидантну, антивікову та інші дії.

З’являється все більше доказів ролі флавоноїдів у профілактиці основних хронічних захворювань, таких як серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, рак, діабет тощо.

"Флавоноїди в яблуках зосереджені в основному біля шкірки, тому їжте яблука, не очищаючи їх", - радить медик.

Як правило, чим темніше яблуко, тим вище в ньому вміст флавоноїдів.

"Деякі дієтологи вважають яблука "хорошими ліками", які допомагають збільшити тривалість життя, а вживання яблука в день може подовжити середню тривалість життя на 3-5 років", - резюмувала доктор Гарсіа.

Найтемніше яблуко у світі - Чорний алмаз (діамант)

Це уродженець Нової Зеландії, потім завезений до Китаю, де він був посаджений в Тибеті. Кажуть, таке яблуко надзвичайно солодке і смачне.

Ще кілька років тому - це була страшна екзотика для українців. Втім, зараз в продажу з'явилися саджанці яблуні, вартістю до 200 грн.

Фото: Яблуко сорту Чорний діамант (facebook)