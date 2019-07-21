Лідирує в сумній статистиці: Комаровський дав важливі поради батькам

Комаровський розповів про дорожньо-транспортний травматизм
Євген Комаровський дав важливі поради для батьків, як безпечно переходити дорогу з дитиною. Ці прості правила можуть здатися очевидними, проте на практиці залишається сумна статистика - дорожньо-транспортний травматизм надійно утримує лідерство серед причин дитячої смертності та інвалідності внаслідок травм. Відомий педіатр, використовуючи матеріали bezopdet, в своєму Instagram навів ряд корисних рекомендацій.
Доктор Комаровський, який раніше розповів про способи захисту від небезпечної ротавірусної інфекції, настійно закликав бути гранично уважними при переході дороги.
Телефони почекають
При переході дороги з дитиною не відволікайтеся на повідомлення або дзвінки, вони можуть почекати 30 секунд поки ви дійдете до іншої сторони проїжджої частини.
Все у ваших руках
Завжди тримайте дитину за зап'ястя, долоня дитини може вислизнути з рук дорослого. Це ж стосується рукавиць та рукавичок в зимовий час, які можуть легко зіскочити з руки малюка.
Дорожній дрес-код
Використовуйте світловідбиваючі елементи в своєму одязі та в одязі дитини, вони багаторазово підвищують безпеку при переході дороги в темний час доби.
Ілюстративне фото (pixabay)
Користувачі мережі жваво відреагували на корисні поради та зазначили, що такі прості істини насправді рятують життя. Також в коментарях до посту підписники доктора Комаровського вказали й на інші поширені помилки, які останнім часом досить часто можна спостерігати - йдеться про самокати та велосипеди, на яких діти переїжджають дорогу "з легкої руки" їх батьків.
Скрін коментарів
Раніше ми писали про те, що доктор Євген Комаровський розвіяв популярний міф щодо дитячого раціону - мова йде про м'ясо на тарілці дитини, яке деякі батьки побоюються давати своїм малюкам з тієї чи іншої причини.
Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, можна гуляти при ГРВІ.