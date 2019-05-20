Від цього залежить життя: Комаровський розповів про безпеку дитини (фото)

Доктор Комаровський порадив правильне автокрісло
Доктор Євген Комаровський розповів про те, які крісла безпеки потрібно використовувати дітям різного віку. Про це знаменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
Комаровський, який нещодавно зруйнував міф про поганий зір, за допомогою інфографіки пояснив, які захисні засоби в автотранспорті необхідні дітям від народження і до 13 років.
До речі, в Україні планують істотно збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування.
Комаровський розповів про автокрісло для дитини (фото: pixabay.com)
Так, за словами Комаровського, є чотири види захисних засобів, які підходять для певного віку:
Звичайно ж при виборі автокрісла слід враховувати вагу дитини.
Комаровський розповів про автокрісло для дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Нагадаємо, Уляна Супрун розкрила важливі нюанси щодо безкоштовної вакцинації для дорослих.
До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.
Також повідомлялося, що Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.