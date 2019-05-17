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Це не найстрашніше: Комаровський відповів на важливе питання про газовану воду

STYLERЖиття    17.05.2019 - 22:22
Це не найстрашніше: Комаровський відповів на важливе питання про газовану воду
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський уточнив, яка саме газована вода становить небезпеку

Доктор Євген Комаровський розповів про те, чи можна давати дитині газовану мінеральну воду. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розвіяв міф про пустушки, розповів, якщо дитина любить газовану воду - в цьому немає нічого страшного. Але потрібно враховувати деякі нюанси. Газована вода, яку п'є дитина, повинна бути нейтрального смаку - не солона і не солодка. А газованість - тут не головне.

"Мінеральна газована вода - це абсолютно нормально", - заявляє Комаровський.

Це не найстрашніше: Комаровський відповів на важливе питання про газовану воду

Комаровський розповів про газовану воду для дітей (фото: pixabay.com)

Але все ж педіатр не рекомендує давати мінералку дітям першого року життя. А якщо старшій дитині подобається така вода - в цьому немає нічого небезпечного і страшного.

Комаровський розповів про газовану воду для дітей (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про особливості безкоштовної вакцинації від кору для дорослих.

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