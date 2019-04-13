ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українських водіїв чекають нові шалені штрафи: що відомо

STYLERАвто    13.04.2019 - 08:02
Українських водіїв чекають нові шалені штрафи: що відомо
Штрафи в Україні за непристебнутий ремінь в авто збільшать у 10 разів (фото: РБК-Україна)

Українських водіїв лякають космічними штрафами

В Україні планують істотно збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування. Нині покарання за таке порушення ПДР становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (НМДГ), тобто 51 гривню.

Так, 10 квітня під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було розглянуто законопроект про внесення змін до ст. 121 КУпроАП (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), передає Юрліга.

Метою даного законопроекту є зменшення кількості смертей і травматизму на дорогах. Так, чиновники вирішили, що розмір штрафу неймовірно низький порівняно з тяжкістю наслідків, які тягне за собою це порушення ПДР.

Згідно з новим законопроектом штрафувати будуть тепер не на 3 НМДГ, а на 30, що збільшить суму покарання у 10 разів - з 51 до 510 гривень.

До слова, за показниками кількості аварій і смертності в ДТП Україна є одним з лідерів в Європі.

Українських водіїв чекають нові шалені штрафи: що відомо

Штрафи в Україні за непристебнутий ремінь в авто збільшать у 10 разів (фото: pixabay.com)

При цьому користувачі мережі розділилися в думках. Деякі вважають, що водії та пасажири за звичкою і далі будуть їздити непристебнутими.

  • "От і правильно. Хто ж подбає про життя українців, як не держава";
  • "Не допоможе. Я кілька разів на тиждень користуюся таксі. І тільки один раз водій попросив мене пристебнутися";
  • "Безпечність українців не викорінити";
  • "Подивимося через рік, що покаже статистика..."

Нагадаємо, в Україні планують ввести покарання за перевезення дітей віком до 12 років без спеціального автокрісла. При цьому штрафи будуть накладати не тільки на водіїв приватних авто.

Раніше ми писали, що в Києві придумали, як боротися з зацеперами - любителями пересуватися на транспортних засобах з їх зовнішнього боку.

Мосійчука оштрафують за фото бюлетеня на виборах Штрафи в Україні істотно зміняться: кого це торкнеться
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України штраф
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся