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Ці гарніри принесуть шкоду вашим судинам і серцю: від яких страв варто відмовитися

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П'ятниця 17 грудня 2021 14:58
Ці гарніри принесуть шкоду вашим судинам і серцю: від яких страв варто відмовитися Фото: Лікар назвала найнебезпечніші гарніри для судин і серця (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гарніри до основних страв є обов'язковим раціоном в житті кожної людини. Багато людей намагаються урізноманітнити меню і використовують безліч різних гарнірів.

Лікар-кардіолог Ганна Кореневич назвала три види гарніру, які приносять найбільшу шкоду судинах і серцю.

За словами фахівця, найнебезпечнішим гарніром є картопля пюре. Такий спосіб приготування картоплі варто залишити тільки для святкових меню і в щоденному раціоні звести до мінімуму.

Якщо людина абсолютно здорова, то він може вживати в їжу будь-які продукти.

Але в кожному раціоні важливо дотримуватися помірності та чітко розуміти – деякі страви в ньому присутні як ласощі або делікатеси. Дечим можна побалувати себе на свята.

Які гарніри особливо шкідливі

Не всі гарніри підходять для щоденного вживання і найшкідливішими лікар назвала:

  • смажену картоплю
  • пюре
  • білий шліфований рис
  • каші швидкого приготування

"При регулярному споживанні ці гарніри стають особливо шкідливими. Вони містять високий рівень легко засвоюваних вуглеводів, здатних швидко підвищувати рівень цукру в крові", - зазначила фахівець.

Вона додала, що пристрасть до таких страв загрожує порушенням глікемічного рівня і розвитком асоційованих порушень аж до ожиріння і діабету 2 типу.

Які ще продукти не можна їсти щодня

  • Ковбаса і паштети
  • Пельмені
  • Соуси - кетчуп, майонез, соєвий
  • Насолода
  • Білий хліб і вироби з борошна вищого гатунку

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти варто вживати не частіше одного разу на місяць.

А також розповідали про те, чому хліб і каші дуже шкідливі для літніх людей.

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