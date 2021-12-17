Ці гарніри принесуть шкоду вашим судинам і серцю: від яких страв варто відмовитися

Гарніри до основних страв є обов'язковим раціоном в житті кожної людини. Багато людей намагаються урізноманітнити меню і використовують безліч різних гарнірів.

Лікар-кардіолог Ганна Кореневич назвала три види гарніру, які приносять найбільшу шкоду судинах і серцю.

За словами фахівця, найнебезпечнішим гарніром є картопля пюре. Такий спосіб приготування картоплі варто залишити тільки для святкових меню і в щоденному раціоні звести до мінімуму.

Якщо людина абсолютно здорова, то він може вживати в їжу будь-які продукти.

Але в кожному раціоні важливо дотримуватися помірності та чітко розуміти – деякі страви в ньому присутні як ласощі або делікатеси. Дечим можна побалувати себе на свята.

Які гарніри особливо шкідливі

Не всі гарніри підходять для щоденного вживання і найшкідливішими лікар назвала:

смажену картоплю

пюре

білий шліфований рис

каші швидкого приготування

"При регулярному споживанні ці гарніри стають особливо шкідливими. Вони містять високий рівень легко засвоюваних вуглеводів, здатних швидко підвищувати рівень цукру в крові", - зазначила фахівець.

Вона додала, що пристрасть до таких страв загрожує порушенням глікемічного рівня і розвитком асоційованих порушень аж до ожиріння і діабету 2 типу.

Які ще продукти не можна їсти щодня