Ці гарніри принесуть шкоду вашим судинам і серцю: від яких страв варто відмовитися
Гарніри до основних страв є обов'язковим раціоном в житті кожної людини. Багато людей намагаються урізноманітнити меню і використовують безліч різних гарнірів.
Лікар-кардіолог Ганна Кореневич назвала три види гарніру, які приносять найбільшу шкоду судинах і серцю.
За словами фахівця, найнебезпечнішим гарніром є картопля пюре. Такий спосіб приготування картоплі варто залишити тільки для святкових меню і в щоденному раціоні звести до мінімуму.
Якщо людина абсолютно здорова, то він може вживати в їжу будь-які продукти.
Але в кожному раціоні важливо дотримуватися помірності та чітко розуміти – деякі страви в ньому присутні як ласощі або делікатеси. Дечим можна побалувати себе на свята.
Які гарніри особливо шкідливі
Не всі гарніри підходять для щоденного вживання і найшкідливішими лікар назвала:
- смажену картоплю
- пюре
- білий шліфований рис
- каші швидкого приготування
"При регулярному споживанні ці гарніри стають особливо шкідливими. Вони містять високий рівень легко засвоюваних вуглеводів, здатних швидко підвищувати рівень цукру в крові", - зазначила фахівець.
Вона додала, що пристрасть до таких страв загрожує порушенням глікемічного рівня і розвитком асоційованих порушень аж до ожиріння і діабету 2 типу.
Які ще продукти не можна їсти щодня
- Ковбаса і паштети
- Пельмені
- Соуси - кетчуп, майонез, соєвий
- Насолода
- Білий хліб і вироби з борошна вищого гатунку
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти варто вживати не частіше одного разу на місяць.
А також розповідали про те, чому хліб і каші дуже шкідливі для літніх людей.